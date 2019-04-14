Libya'da savaş uçağı düşürüldü

LİBYA'DAKİ Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı güçler, Trablus'un güneyinde General Halife Hafter'e bağlı bir savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu. Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da operasyon emri vermiş, başkentte konuşlu Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile çatışmaya girmişti. Hafter güçleri hafta içinde düzenledikleri hava saldırısı ile Trablus havalimanını ele geçirdiklerini duyurmuştu. Bu ülkenin çalışan tek havalimanıydı. Başkent Trablus etrafında şiddetlenen çatışmalar 10 gündür devam ediyor. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Libya'daki çatışmalarda ölü sayısının 121'e, yaralıların da 561'e yükseldiğini bildirdi. WHO'dan yapılan açıklamada, Libya'ya tıbbi malzeme ve sağlık görevlileri gönderileceği kaydedildi.