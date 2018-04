Lekeleriyle dünyaya geldi! Doktor gerçeği açıklayınca şoke oldular

Newsner'in haberine göre, bebeğe konulan konjenital melanositik nevüs tanısı nedeniyle bebeğin vücudunun % 80'i siyah lekelerle kaplıydı.

Doktorlar, Dylan'ın annesi Kara'ya oğlunun birkaç operasyon geçirmesi gerektiğini söyledi.

Konjenital melanositik nevüs ile dünyaya gelen bebekler büyüdüklerinde cilt kanseri olabiliyor. Bu nedenle doğum izlerine dikkat etmekte fayda var.

Dylan'ın sırtındaki leke çok büyüktü ve cerrahlar tamamını almak istiyorlardı. Ancak kolay bir operasyon olmayacaktı. Bebeğin vücudunun başka bir bölümünden alınan deri, sırtına nakledilecekti.

Vücuduna yapılan nakiller nedeniyle Dylan'ın cildinde şişlikler oluşmaya başladı. Şişlikler ne kadar büyük olursa o kadar iyiydi. Böylelikle buradan alınan deri sırtına nakledilebilecekti.

Annesi Kara, Telegraph'a “Tek ümidimiz lekelerin büyümemesi. Büyümesi halinde cilt kanseri olma riski varmış. Her 3-6 ayda bir operasyon geçiriyor” dedi.

Kara, Telegraph'a “Hayatını daha iyi yaşayabilsin diye elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Oğlum her daim gülümsüyor ve beni çok mutlu ediyor. Hastanedeki doktor ve hemşireler de artık onu tanıyor. Hepsiyle çok iyi anlaşıyor” dedi.

Dylan, diğer çocuklardan farklı olduğunun farkında. İnsanlar sık sık yolda durdurup ona hangi hastalığa sahip olduğunu soruyorlar. Dylan böyle doğduğunu söylemekle yetiniyor.

Geçirdiği 26 farklı operasyon ve nakil ile çocuğun sırtında doğum lekesinin yarısı alındı.

Kara, “Bir kez markete gittiğimizde marketin müdürü oradan ayrılmamızı söyledi. Bazı müşteriler oğlumu görünce üzülüyormuş. Gerçekten çok üzücüydü” dedi.

Buna rağmen, anne oğlunu hiçbir sosyal aktiviteden kısıtlamadı.“Oğlumla beraber dışarıya çıkmaktan çekinmiyorum. Ona, utanacak bir şey olmadığını göstermek istiyorum” dedi.