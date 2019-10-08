Lavrov ve Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu konuştu
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu ele aldığı belirtildi.
DÜNYA 08.10.2019, 16:05
RUSYA Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Çavuşoğlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye'deki siyasi çözüm konusunu ele alan taraflar, özellikle Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum üzerinde durdu. Balkanlar'daki durumu da istişare eden Lavrov ve Çavuşoğlu, Rus-Türk işbirliğinin tüm alanlarda pekişmesi ve gelişmesi amacıyla yoğun diyaloğu sürdürme kararı aldı.
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