Lavrov ve Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu konuştu

RUSYA Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Çavuşoğlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye'deki siyasi çözüm konusunu ele alan taraflar, özellikle Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum üzerinde durdu. Balkanlar'daki durumu da istişare eden Lavrov ve Çavuşoğlu, Rus-Türk işbirliğinin tüm alanlarda pekişmesi ve gelişmesi amacıyla yoğun diyaloğu sürdürme kararı aldı.