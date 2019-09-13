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Lavrov: Suriye'deki savaş sona erdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘Trud’ gazetesine verdiği röportajda Suriye'deki savaşın gerçekten sona erdiğini belirtti

DÜNYA 13.09.2019, 09:39
Lavrov: Suriye'deki savaş sona erdi
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LAVROV yaptığı açıklamada "Ülke yavaş yavaş normal ve huzurlu bir hayata dönüyor. Çatışmalar, sadece İdlib ve Fırat Nehri'nin doğu kıyısında bulunan Suriye hükümeti tarafından kontrol edilmeyen bölgelerde devam ediyor" dedi.
Bakan, bu şartlar altında Suriye'ye insani yardım sağlama ve Ortadoğu bölgesinde olduğu gibi bu ülkede de güvenilir ve uzun vadeli bir istikrarın sağlanması adına krizi çözmek için politik sürecin ilerletilmesinin öne çıktığını söyledi. 
 
Lavrov, Rusya’nın muhalefet de dâhil olmak üzere Suriye tarafıyla düzenli temasları sürdürmeye büyük önem verdiğini ve ayrıca tüm Suriye toplumu gruplarını siyasi sürece katılmaya çağırdığını sözlerine ekledi. Lavrov açıklamalarında ayrıca "Genel olarak, Rusya, bütün terörleri en kısa sürede ortadan kaldırarak, bütün Suriyelileri anavatanlarına ve ülkeyi Ortadoğu’nun güvenliğini ve istikrarını güvence altına alacak bir ‘Arap aileye’ geri döndürerek, toprakları bütünleştiren egemen yapıdan, yerel olarak Suriye’yi restore etmekten yana" ifadelerine yer verdi.
 

#Lavrov #Suriye #SERGEY LAVROV #Rusya Dışişleri Bakanı
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