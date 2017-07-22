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Lavrov'dan tarihi alay: Trump ve Putin birlikte tuvalete gitmiştir

Bir televizyon programına katılan Rusya Dışişleri Bakanı, ABD ve Rus liderlerinin gizlice görüştüğünü belirten haberlerle dalga geçerek, "Belki de birlikte tuvalete gitmişlerdir." dedi

Lavrov'dan tarihi alay: Trump ve Putin birlikte tuvalete gitmiştir

Bir televizyon programına katılan Rusya Dışişleri Bakanı, ABD ve Rus liderlerinin gizlice görüştüğünü belirten haberlerle dalga geçerek, "Belki de birlikte tuvalete gitmişlerdir." dedi

22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:25
Lavrov'dan tarihi alay: Trump ve Putin birlikte tuvalete gitmiştir
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ABD Başkanı  Donald Trump ve  Rusya lideri  Vladimir Putin'in  Almanya'daki G20 zirvesinde gizlice görüştüğü haberleri, gündemdeki sıcaklığını koruyorken,NBC televizyonunda bir programa katılan  Rusya Dışişleri Bakanı  Sergey Lavrov, söz konusu haberlerle alay ederek, "Belki birlikte tuvalete gitmişlerdir" ifadesini kullandı.

"BELKİ DE TUVALETE GİTTLER"

Lavrov,  Vladimir Putin ile  Donald Trump'ın zirve başlamadan önce bekleme odasında da bir araya geldiklerini ve üçten fazla kez görüşmüş olabileceklerini aktararak şunları söyledi:

"Toplantı başlamadan önce bir arada bulundukları bir oda var. Oraya sonuçta, bir otobüsün içinde hep birlikte gelmiyorlar. Pekala üç kereden daha fazla görüşmüş olabilirler. Belki de tuvalete birlikte gittiler. Bu da dördüncü buluşma olmuştur."

ABD LİDERİ İTİBARSIZLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR

Lavrov'a göre  ABD lideri seçimi kazandığı günden bu yana itibarsızlaştırmaya çalışılıyor. Mayıs ayında  Washington'ı ziyaret eden  Rusya Dışişleri Bakanı,  Beyaz Saray'da Trump'la buluşmuştu. Bu buluşmadan sonra Trump, bazı gizli bilgileri Rus muhataplarıyla paylaştığını doğrulamıştı.

"TRUMP'IN VERDİĞİ BİLGİLER GİZLİ DEĞİLDİ"

NBC'deki programda Lavrov'a söz konusu haber de soruldu. Rus bakan, kendisine verilen bilgilerin aslında gizli olmadığını savundu.  ABD Başkanı  Donald Trump,  Putin'le ilk yüz yüze görüşmesini Hamburg'daki G20 zirvesinde gerçekleştirmişti.

"PUTİN'LE GİZLİ GÖRÜŞTÜĞÜME DAİR ÇIKAN HABERLER HASTALIKLI"

Putin'le resmi ikili görüşme dışında baş başa temasta bulunmadığını savunan Trump, haberlerde sözü edilen yemeğe tüm liderlerin ve eşlerinin davetli olduğunu  Twitter hesabından duyurdu. Trump, mesajında " Putin ile gizli yemekte görüştüğüme dair sahte haber 'hastalıklıTüm G20 liderleri ve eşleri, Alman Şansölyesi'nin davetlisi olarak oradaydı. Medya bunu gayet iyi biliyor" dedi.

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