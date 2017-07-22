Lavrov'dan tarihi alay: Trump ve Putin birlikte tuvalete gitmiştir

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya lideri Vladimir Putin'in Almanya'daki G20 zirvesinde gizlice görüştüğü haberleri, gündemdeki sıcaklığını koruyorken,NBC televizyonunda bir programa katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, söz konusu haberlerle alay ederek, "Belki birlikte tuvalete gitmişlerdir" ifadesini kullandı.

"BELKİ DE TUVALETE GİTTLER"

Lavrov, Vladimir Putin ile Donald Trump'ın zirve başlamadan önce bekleme odasında da bir araya geldiklerini ve üçten fazla kez görüşmüş olabileceklerini aktararak şunları söyledi:

"Toplantı başlamadan önce bir arada bulundukları bir oda var. Oraya sonuçta, bir otobüsün içinde hep birlikte gelmiyorlar. Pekala üç kereden daha fazla görüşmüş olabilirler. Belki de tuvalete birlikte gittiler. Bu da dördüncü buluşma olmuştur."

ABD LİDERİ İTİBARSIZLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR

Lavrov'a göre ABD lideri seçimi kazandığı günden bu yana itibarsızlaştırmaya çalışılıyor. Mayıs ayında Washington'ı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı, Beyaz Saray'da Trump'la buluşmuştu. Bu buluşmadan sonra Trump, bazı gizli bilgileri Rus muhataplarıyla paylaştığını doğrulamıştı.

"TRUMP'IN VERDİĞİ BİLGİLER GİZLİ DEĞİLDİ"

NBC'deki programda Lavrov'a söz konusu haber de soruldu. Rus bakan, kendisine verilen bilgilerin aslında gizli olmadığını savundu. ABD Başkanı Donald Trump, Putin'le ilk yüz yüze görüşmesini Hamburg'daki G20 zirvesinde gerçekleştirmişti.

"PUTİN'LE GİZLİ GÖRÜŞTÜĞÜME DAİR ÇIKAN HABERLER HASTALIKLI"

Putin'le resmi ikili görüşme dışında baş başa temasta bulunmadığını savunan Trump, haberlerde sözü edilen yemeğe tüm liderlerin ve eşlerinin davetli olduğunu Twitter hesabından duyurdu. Trump, mesajında " Putin ile gizli yemekte görüştüğüme dair sahte haber 'hastalıklıTüm G20 liderleri ve eşleri, Alman Şansölyesi'nin davetlisi olarak oradaydı. Medya bunu gayet iyi biliyor" dedi.