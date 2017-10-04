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Lavrov'dan flaş açıklama: 'Türkiye ile İran, Suriye ve Irak'ın...'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye ve Irak'ta istikrarın sağlanmasında Türkiye ile İran'ın önemli bir rol oynadığını belirtti

Lavrov'dan flaş açıklama: 'Türkiye ile İran, Suriye ve Irak'ın...'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye ve Irak'ta istikrarın sağlanmasında Türkiye ile İran'ın önemli bir rol oynadığını belirtti

04 Ekim 2017 Çarşamba 21:07
Lavrov'dan flaş açıklama: 'Türkiye ile İran, Suriye ve Irak'ın...'
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SUUDİ Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yarın gerçekleştireceği  "ilk" Moskova ziyareti öncesinde Suudi Arabistan destekli "Şarkul Evsat"  gazetesine mülakat veren Lavrov, söz konusu ziyaretin iki ülke ilişkilerinde  "gerçek bir dönüm noktası" olacağını ifade etti.
 
Suriye krizinin çözümü ve DEAŞ'a karşı verdiği mücadelede Irak'a  yardım edilmesi konularında Rusya'nın İran ve Türkiye'yle işbirliğine büyük önem  verdiğini söyleyen Lavrov şunları kaydetti:
 
"Türkiye ile İran, Suriye ve Irak'ın istikrarında önemli bir rol  oynuyor. Rusya ile Türkiye arasındaki ortak çabaların, Suriye'deki durumu daha  iyiye götürmeyi başardığına inanıyoruz. Söz konusu çabaların, DEAŞ ve Nusra  Cephesi ile diğer terör gruplarının direniş merkezlerini zayıflattığı gibi,  ülkedeki siyasi rejimin geleceğine ilişkin de taraflar arasında yapıcı ve  kapsamlı bir diyalog için gereken şartları sağladığını düşünüyoruz."
 
"Suriye'deki kardeş kavgasını bitirmek için gereken şartlar sağlandı"
 
Rusya, İran ve Türkiye arasındaki "verimli ve sağlam" etkileşimin en  son örneğinin, 15 Eylül'de Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Suriye  görüşmelerinin 6. turunda varılan anlaşmalar ve İdlib'de çatışmasızlık bölgesi  kurulması yollarının aranması olduğunu belirten Lavrov şöyle konuştu:
 
"Suriye'deki kardeş kavgasını bitirmek, teröristleri yok etmek ve  halkın barışçıl bir hayata dönmesi için gereken şartlar sağlandı. Ankara ve  Tahran'la koordineli şekilde atılan adımlar, Suriye'deki çatışmasızlığın devamını  sağlamayı ve anlaşmazlıkların siyasi yollarla çözülmesine yardımcı olmayı  amaçlıyor."
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir  Putin'in 28 Eylül'de gerçekleştirdiği görüşmede bu konuların ele alındığını  hatırlatan Lavrov, iki liderin de "Astana anlaşmalarına bağlı olduklarını ve  Suriye krizini çözmeye yönelik ortak eylemlerin koordinasyonunu derinleştirmek,  bölgesel sorunları çözmek amacıyla ilgili dışişleri bakanlıklarının yanı sıra  askeri ve istihbari kurumlar arasındaki sağlam işbirliğinin de devam etmesi  gerektiğinin altını çizdiğini" aktardı.
 
Lavrov, Suriye konusunda "İlgili taraflar (rejim ile muhalefet),  Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde siyasi ve diplomatik çözümden başka  alternatifin olmadığı konusunda anlaştı ve ateşkes konsundaki kararlılığını dile  getirdi." ifadesini kullandı.
 
Suudi Arabistan'ın Suriye krizinin çözümünde oynadığı role de değinen  Lavrov, Riyad yönetiminin Cenevre'de BM gözetiminde gerçekleştirilecek  görüşmelerde Suriye hükümeti heyetine adil bir ortak olabilecek muhalefet  heyetini oluşturmada gösterdiği çabaların önemine dikkati çekti. Lavrov,  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı doğrultusunda  ve Suriyeliler arasındaki kapsamlı diyalog yoluyla bir çözüm geliştirilmesi  gerektiğini vurguladı.
 
ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine "çifte standart" suçlaması
 
Rus Dışişleri Bakanı ayrıca, DEAŞ'e karşı kurulan ABD öncülüğündeki  uluslararsı koalisyon güçlerini teröristleri sınıflandırmada "çifte standart  izlemekle" suçladı.
 
Lavrov, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın yarın gerçekleştireceği  Moskova ziyaretine ilişkin ise şunları söyledi:
 
"İlişkilerimizde gerçek bir dönüm noktasını teşkil edecek olan bu  ziyaret, aramızdaki işbirliğini tamamen yeni bir seviyeye taşıyacağı  kanaatindeyiz. Bu ziyaret, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın istikrarına derin bir  katkı sağlayacaktır."
 

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Anahtar Kelimeler:
LavrovRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
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