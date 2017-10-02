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Las Vegas'taki korkunç saldırıdan ilk görüntüler

Las Vegas'taki konserde düzenlenen saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde insanların birbirlerine sarılarak bekledikleri görülürken arka planda otomatik silah sesleri var

Las Vegas'taki korkunç saldırıdan ilk görüntüler

Las Vegas'taki konserde düzenlenen saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde insanların birbirlerine sarılarak bekledikleri görülürken arka planda otomatik silah sesleri var

02 Ekim 2017 Pazartesi 11:00
Las Vegas'taki korkunç saldırıdan ilk görüntüler
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ABD'NİN  Las Vegas kentinde konsere düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

SİLAH SESLERİ DURMUYOR

Konser alanındaki bir kişinin çektiği görüntülerde insanların birbirlerine sarılarak beklediği görülüyor. Arka planda ise aralıksız olarak otomatik silah sesleri duyuluyor. Silahın ise otel balkonundan ateşlendiği öğrenildi.

EN AZ 2 ÖLÜ, 24 YARALI

Öte yandan bölgeden gelen ilk bilgilere göre en az 2 kişi hayatını kaybederken 24 kişi ise yaralandı. Yetkililer facianın boyutunun artmasından endişeleniyor.

Olay yerinden ilk kareler:

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