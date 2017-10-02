Las Vegas'taki korkunç saldırıdan ilk görüntüler

ABD'NİN Las Vegas kentinde konsere düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
SİLAH SESLERİ DURMUYOR
Konser alanındaki bir kişinin çektiği görüntülerde insanların birbirlerine sarılarak beklediği görülüyor. Arka planda ise aralıksız olarak otomatik silah sesleri duyuluyor. Silahın ise otel balkonundan ateşlendiği öğrenildi.
EN AZ 2 ÖLÜ, 24 YARALI
Öte yandan bölgeden gelen ilk bilgilere göre en az 2 kişi hayatını kaybederken 24 kişi ise yaralandı. Yetkililer facianın boyutunun artmasından endişeleniyor.
Olay yerinden ilk kareler:
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