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Las Vegas saldırganının otel odasındaki o fotoğrafı ortaya çıktı!

Las Vegas saldırısını düzenleyen Paddock'un cesedinin ve otel odasının görüntüleri ortaya çıktı

Las Vegas saldırganının otel odasındaki o fotoğrafı ortaya çıktı!

Las Vegas saldırısını düzenleyen Paddock'un cesedinin ve otel odasının görüntüleri ortaya çıktı

04 Ekim 2017 Çarşamba 09:58
Las Vegas saldırganının otel odasındaki o fotoğrafı ortaya çıktı!
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LAS Vegas'ta 59 kişinin öldüğü silahlı saldırının düzenlendiği otel odasının görüntüleri ortaya çıktı. İntihar eden saldırganın cansız bedeni de görüntülerde yer alıyor. 
ABD'nin Las Vegas kentinde Stephen Paddock isimli saldırganın 59 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı gerçekleştirdiği otel odasının ilk görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırı sonrası intihar eden Paddock'un cansız bedeni de görülebiliyor. 
ABD'nin Las Vegas kentindeki konsere Mandalay Oteli'nin 32'inci katından silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 59 kişi hayatını kaybederken, 500'den fazla kişi de yaralanmıştı. 
64 yaşındaki saldırgan Stephen Paddock'un da saldırı sonrası intihar ettiği açıklanmıştı. 
SİLAHLAR VE CANSIZ BEDENİ DİKKAT ÇEKTİ 
10 silahla düzenlenen saldırının ardından, saldırının düzenlendiği otel odasının görüntüleri ortaya çıktı. Boston25 haber kanalı tarafından önce yayınlanan ardından da bir kısmı kaldırılan görüntülerde saldırı sonrası intihar eden Paddock'un cansız bedeni ve saldırıda kullandığı makineli tüfekler dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Las VegasSaldırıPaddock
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