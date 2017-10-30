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Laikliği ihlal ettiği için kaldırılıyor

Fransa'da bir mahkemenin laikliği ihlal ettiği gerekçesiyle bir Papa heykelindeki haç figürünün kaldırılması kararı tartışma yarattı. Koyu Katolik İtalya va Polonya da tartışmaya dahil oldu

Laikliği ihlal ettiği için kaldırılıyor

Fransa'da bir mahkemenin laikliği ihlal ettiği gerekçesiyle bir Papa heykelindeki haç figürünün kaldırılması kararı tartışma yarattı. Koyu Katolik İtalya va Polonya da tartışmaya dahil oldu

30 Ekim 2017 Pazartesi 17:38
Laikliği ihlal ettiği için kaldırılıyor
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PAPA 2. John Paul’un Fransa’nın Ploërmel eyaletinde bulunan bir heykeli 2006’dan beri ciddi tartışmalara sebep oluyor. Fransa Yüksek Mahkemesi geçen perşembe günü, ‘üzerindeki haçın kamusal alanı ihlal etmesi’ ve ‘laik düzene karşı olması’ gerekçesiyle heykelin kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme kararında, ‘Papa’nın ve üzerindeki kemerin kalabileceği’ belirtilerek, haçın en fazla altı ay içinde heykelin üzerinden kaldırılmasını’ istendi.
Katolikler ise kararın açıklandığı günden bu yana tepkili. Twitter’da da #MontreTaCroix (Haçına sahip çık) hashtagi ile insanlar haç fotoğrafları paylaşırken, Polonya Başbakanı Beata Szydlo ‘sansürden kurtarmak’ için heykelin Polonya’ya gönderilebileceğini’ söyledi. İtalyan medyası ise kararın IŞİD mentalitesini andırdığını savundu. 
 
Twitter’da da #MontreTaCroix (Haçına sahip çık) hashtagi ile insanlar haç fotoğrafları paylaşarak konu hakkındaki düşüncelerini belirtti.
 

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Son Güncelleme: 30.10.2017 17:40
Anahtar Kelimeler:
Laikliği
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