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KYB ve Komel referandum için tavır değiştirdi

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) tarafından Kerküklülere, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) anayasaya aykırı düzenleneceği referanduma katılmaları çağrısında bulunuldu. Ayrıca daha önce karşı çıkan İslami Toplum Partisi (Komela), tavrını değiştirerek seçmenlere "evet" oyu kullanmaları çağrısında bulundu

KYB ve Komel referandum için tavır değiştirdi

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) tarafından Kerküklülere, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) anayasaya aykırı düzenleneceği referanduma katılmaları çağrısında bulunuldu. Ayrıca daha önce karşı çıkan İslami Toplum Partisi (Komela), tavrını değiştirerek seçmenlere "evet" oyu kullanmaları çağrısında bulundu

25 Eylül 2017 Pazartesi 09:22
KYB ve Komel referandum için tavır değiştirdi
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KYB Genel Sekreteri Birinci Yardımcısı Kosret Resul, Kerkük'te düzenlediği basın toplantısında, herkesin referanduma katılmasını istedi.  
Kerkük'te herkesi sandık başına davet eden Resul, buradakilerin referanduma katılarak "evet" oyu vermeleri gerektiğini savundu.  
On yıllardır beklenen umudun gerçekleşeceğini ileri süren Resul, yarın tüm vatandaşların üzerine düşen kutsal görevi yerine getirmesi gerektiğini dile getirdi. 
KYB'nin Kerkük teşkilatından bu sabah yapılan yazılı açıklamada, yarın düzenlenmesi planlanan referandumun ertelenmesi talep edilmişti. 
 
Açıklamada, "Kürdistan bölgesinin geneli, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde referandumun daha uygun bir zamana ertelenip, dış ve iç destek garanti altına alındıktan sonra yapılmasından yanayız." ifadesine yer verilmişti. 
KOMEL DE REFERANDUM KONUSUNDA TAVRINI DEĞİŞTİRDİ  
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenecek anayasaya aykırı referanduma daha önce karşı çıkan İslami Toplum Partisi (Komela), tavrını değiştirerek seçmenlere "evet" oyu kullanmaları çağrısında bulundu.
 
Komel tarafından yapılan yazılı açıklamada, referandum kararının yasal bir çatı altında değil ancak siyasi partiler tarafından alınmasından dolayı iç çatışma çıkarma ihtimalinin geçerli olduğu belirtilerek, her Kürt gibi bağımsızlığı destekledikleri için sandıklarda evet oyu kullanacaklarını duyurdu. 
 
Açıklamada, "Olası bir iç çatışma ve istenmeyecek kötü sonuçların doğması halinde sorumlular referandum kararı alanlardır." denildi. 
 
IKBY'de, Komel gibi 25 Eylül referandumuna karşı duran Goran (Değişim) Hareketi ise, yaptığı yazılı açıklamada, seçmenlerinin evet ya da hayır oyu kullanması konusunda kararı vatandaşlara bıraktıklarını belirtti.  
 
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle bir araya geldikten sonra 25 Eylül'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde referandum yapacaklarını duyurmuştu. 
 
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IKBY'nin tek taraflı referandum kararının "anayasaya aykırı" olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını söylemiş, Irak Federal Mahkemesi de aynı gerekçeyle referandumun geçersiz olduğuna ve durdurulmasına karar vermişti. 
 
ABD ise büyük tartışmalara neden olan referandum kararı hakkında "seçilen yolun çok riskli olduğunu" kaydederek kararın ivedi bir şekilde iptal edilmesini istemişti. 

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Anahtar Kelimeler:
IKBYIrakKürdistan Yurtseverler BirliğiKYB
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