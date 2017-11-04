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KYB'de çatlak büyüyor! 6 ay süreyle askıya alınacak

Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkanlık Konseyi, politbüronun faaliyetlerinin 6 ay süreyle askıya alınması yönündeki teklifi oy çokluğuyla kabul etti

KYB'de çatlak büyüyor! 6 ay süreyle askıya alınacak

Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkanlık Konseyi, politbüronun faaliyetlerinin 6 ay süreyle askıya alınması yönündeki teklifi oy çokluğuyla kabul etti

04 Kasım 2017 Cumartesi 23:22
KYB'de çatlak büyüyor! 6 ay süreyle askıya alınacak
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KÜRDİSTAN Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanlık  Konseyi'nin, parti politbürosunun faaliyetlerinin 6 ay süreyle askıya alınması  yönündeki teklifi oy çokluğuyla kabul ettiği, nihai kararın bir sonraki  toplantıda verileceği bildirildi. 
KYB Başkanlık Konseyi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak Kürt  Bölgesel Yönetimi (IKBY), Süleymaniye kentindeki parti merkezinde düzenlenen  basına kapalı toplantıda bir araya geldi.
 
Toplantıda, politbüronun işleyişinin 6 ay süreyle askıya alınması için  sunulan teklifin oy çokluğuyla kabul edildiği ancak nihai kararın pazartesi günü  yapılacak toplantıda verileceği belirtildi.
 
Ayrıca parti işlerinin yürütülmesi için KYB Genel Sekreter Yardımcısı  Kosret Resul başkanlığında 10 üyeden oluşan Yüksek Yürütme Kurulu'nun kurulduğu  aktarıldı.
 
KYB'de Kerkük çatlağı
 
Parti lideri ve kurucusu Celal Talabani'nin 2012 yılında  rahatsızlanarak siyaset sahnesinden çekilmesiyle ciddi krizler yaşayan KYB,  Talabani'nin hayatını kaybetmesiyle kırılma noktasına geldi.
 
Talabani'nin öldüğünün açıklanmasından birgün önce KYB'nin İkinci  Genel Sekreter Yardımcısı Berhem Salih, seçimlere kendi başkanlığındaki "Adalet  ve Demokrasi için Koalisyon" ile gireceğini duyurmuştu.
 
Bundan hemen sonra, 16 Ekim'de, Irak güçlerinin Kerkük'e askeri  operasyon düzenlemesi sonucu çoğu KYB'li Peşmerge çatışmadan kentten çekilince  parti içindeki çatlak daha da belirginleşti.
 
KYB Genel Sekreter Yardımcısı Kosret Resul, Talabani'nin büyük oğlu  Pafel Talabani ve ailenin diğer bireylerini kendisine ihanet etmekle suçlamış,  Kerkük'ün kara eller tarafından Bağdat'ta teslim edildiğini ileri sürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Kürdistan Yurtseverler BirliğiKYB
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