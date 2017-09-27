Kuzey Kore’nin hidrojen bomba denemesinin korkunç ihtimali!

KUZEY Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, ülke lideri Kim Jong-un’un Pasifik’te hidrojen bombası denemesini gerçekleştirme imkanlarını değerlendirdiğini açıklamıştı.



Motherboard dergisinin konuştuğu uzmanlar, bu adımın olası sonuçlarını değerlendirdi.



New York Üniversitesi’nden Prof. Dr. Oliver Buhler, patlama sonucu büyük dalgaların oluşacağını söyledi. Bunun havaya büyük miktarda buhar ve çöpün atılmasına yol açacağını belirten uzman, patlama dalgası ile radyasyonun yakındaki tüm canlıları öldüreceğini kaydederek şunu söyledi: “Örneğin 1946’teki nükleer denemeden sonra denizden yaklaşık 38 bin ölü balık çıkarıldı”. Diğer yandan Buhler, patlamanın oluşturacağı dalgaların tsunamiye yol açmayacağından emin.



'RADYASYON OKYANUS TARAFINDAN FARKLI YERLERE SÜRÜKLENECEK'



Okyanus uzmanı Matthew Charette, patlama sonucu okyanustaki radyoaktif madde konsantrasyonun insanlara zarar verecek kadar büyük olmayacağını iddia etti. Ancak Oşinografik Enstitüsü uzmanı Ken Buesseler, akımın radyoaktif suyu nereye götüreceğini tahmin etmenin mümkün olmadığını savunarak, “Radyasyon, reaktör kazasında olduğu gibi tek bir yerde kalmayacak. Okyanustaki akımlar tarafından farklı yerlere sürüklenecek” dedi.



UZUN VADELİ SONUÇLAR ÖNGÖRÜLEMİYOR



Bunun yanında hiçbir bilim insanı, hidrojen bombası patlamasının uzun vadeli sonuçlarını öngöremiyor. Bunun başlıca nedeni, 70 yıl önce denemelerin yapıldığı bölgelerin bugüne kadar iyileşememesi.