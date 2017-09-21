Kuzey Kore’den Trump’a: Köpekler havlaması

NEW York’ta devam eden 72. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Kuzey Kore’ye yönelik çok sert tehditler savuran ABD Başkanı Donald Trump’a ilk resmi tepki geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-Ho, New York’ta bulunan BM Genel Merkezi yakınlarındaki bir otelin önünde gazetecilere konuştu.
Ri Yong-Ho, “Şöyle bir deyiş vardır: Köpekler havladığında bile, gösteri devam eder. Eğer Trump bizi köpek havlama sesleriyle şaşırtacağını düşündüyse, açıkça rüya görüyor” diye konuştu. Trump’ın Kuzey Kore lideri hakkında ‘Roket Adam’ lakabını kullanması ile ilgili sorular hakkında da, “Trump’ın yardımcıları için üzülüyorum” dediği belirtildi.
BM Genel Kurulu’na ilk kez hitap eden Trump, “ABD güçlü ve sabırlıdır ama kendini korumak zorunda bırakılırsak Kuzey Kore’yi yok etmekten başka seçeneğimiz kalmaz” demişti. Trump’ın açıklaması sırasında Kuzey Kore heyeti salonu terk ederek tepki göstermişti.
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