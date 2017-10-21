Kuzey Kore’den Trump’a ağır sözler!

Pyongyang'ın Endonezya'daki elçiliğinden aynı ülkedeki Avustralya temsilciliğine gönderilen mektubun bir kopyası Avustralya dışişleri bakanlığı tarafından yayınlandı. Kuzey Kore Halk Meclisi Dışişleri Komitesi Avustralya parlamentosuna gönderilen mektup, ABD’nin başı olarak Trump ve onun gibi olan “ilkesiz, bencil ve dar görüşlü” olan ülkeleri eleştiriyor.
Belgede, Trump'ın “nükleer silahlı” Kuzey Kore'yi yok etme tehdidinin aslında tüm dünyayı yok etmek için bir tehdit olduğu da belirtildi.
Mektup ülkelerin, ABD'nin tutumuna "dikkatli bir biçimde tetikte kalarak” yanıt vermelerini istiyor.
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