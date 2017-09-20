Kuzey Kore liderinin ilişki köleleri var!

KUZEY Kore'den Güney Kore'ye kaçan 26 yaşındaki Hee Yeon Lim'in iddiaları, duyanları şoke etti. Cinsel içerikli film çekmekle suçlanan 11 müzisyenin nasıl öldürüldüğünü şu ifadelerle anlattı...



“O gün gördüklerim midemi bulandırdı. Yaklaşık 10 bin kişi olayı izliyordu ve ben de kurbanlardan yaklaşık 60 metre uzaktaydım. Önce kırbaçlandılar. Sonra uçaksavarlarla ateş açıldı. Sağır edecek kadar ses çıkaran ve çok korkutucu olan silahlardan her ateş açıldığında, müzisyenlerin bedenleri yok oluyordu. Bedenleri parçalara ayrıldı, tamamen yok oldu. Kan ve parçalar her yerde uçuşuyordu. Ondan sonra tanklar geldi ve kalan parçaların üzerinden geçti.”

Ülkesinden kaçtıktan sonra ismini değiştiren Lim, üniversitedeki en güzel sınıf arkadaşlarının Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un cinsel ilişki kölesi olduğunu öne sürdü. Lüks yemekler ikram edilen kızların ‘hamile kalmak gibi hatalar' yapmaları durumunda ‘kaybolduklarını' iddia etti.

Lim, albay kızı olduğunu ve babasının ölümünün ardından 2015'te annesi ve kardeşiyle birlikte kaçtığını İngiliz Mirror gazetesine söyledi.