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Kuzey Kore lideri, ABD'yi tehdit etti: Nükleer silah düğmesi masamda

Yeni yıl konuşması yapan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "Nükleer silah düğmesi masamda." diyerek ABD'yi açık açık tehdit etti

Kuzey Kore lideri, ABD'yi tehdit etti: Nükleer silah düğmesi masamda

Yeni yıl konuşması yapan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "Nükleer silah düğmesi masamda." diyerek ABD'yi açık açık tehdit etti

01 Ocak 2018 Pazartesi 10:00
Kuzey Kore lideri, ABD'yi tehdit etti: Nükleer silah düğmesi masamda
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KUZEY Kore lideri Kim Jong-un, yaptığı yeni yıl konuşmasında, ABD'ye yönelik eleştirilerini tekrarladı ve 'nükleer silah düğmesinin masasında olduğunu' söyledi.
Kim, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları'na heyet gönderebileceklerini de belirtti.
"NÜKLEER DÜĞME HER ZAMAN MASAMDA DURUYOR"
ABD'nin bütünüyle vuruş menzillerinde olduğunu söyleyn Kuzey Kore liderinin açıklamaları:
"Bütün ABD, nükleer silahlarımızın menzili içinde ve bir nükleer düğme her zaman masamda duruyor. Bu bir tehdit değil, gerçek".
Kim, 'ülke olarak bu yıl nükleer silah başlıklarının ve balistik füzelerin kitlesel bir şekilde üretime yoğunlaşmaları gerektiğini de' belirtti.
GÜNEY KORE İLE DİYALOG ÇAĞRISI YAPTI
Güney Kore ile diyalog çağrısı yapan Kim, konuşmasında Kore yarımadasında askeri gerilimin düşürülmesinin ve Güney Kore ile ilişkilerinin gelişmesinin şart olduğunu, diyalog kapısının açık bulunduğunu da söyledi.
"HALKIN BİRLİĞİNİ GÖSTERMEK İÇİN İYİ FIRSAT"
Kuzey Kore lideri, 2018 Kış Olimpiyatları'na katılımla ilgili ise şunları belirtti:
"Kuzey Kore'nin Kış Oyunları'na katılımı, halkın birliğini göstermek açısından iyi bir fırsat olacaktır. Oyunların başarılı olmasını diliyoruz. İki Kore'den yetkililer, ihtimali (Kuzey Kore'nin katılımı) değerlendirmek üzere acilen buluşabilirler."
Kış Olimpiyatları gelecek ay Ganwon kentine bağlı Pyeongchang ilçesinde düzenlenecek.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, daha önce yaptığı açıklamalarda, Kuzey Kore'nin Olimpiyat Oyunları'na katılımının, etkinliğin güvenliğini sağlama alacağını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey KoreKim Jong-UnNükleer Silah
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