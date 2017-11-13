Kuzey Kore'den Putin'e Mektup: ABD'yi Nükleer Silahla Vurmak İçin Hazırız

NÜKLEER denemelerine ara vermeyen ve her seferinde ABD'yi tehdit eden Kuzey Kore, artık ABD'yi vurabileceğini açıkladı.

Kuzey Koreli yetkililerin, Rus muhataplarına, ABD'yi nükleer silah ile vurmaya hazır olduğunu belirten bir mektup yolladığı ortaya çıktı.

MEKTUP DOĞRUDAN PUTİN'E YAZILDI

Bir Rus delegasyon, geçen ay Petersburg'da yapılan Birleşmiş Milletler görüşmelerinde, Putin'e verilmek üzere bir mektup aldığını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, mektup bir Kuzey Koreli yetkili tarafından Puti'ne verilmek üzere Kremlin sözcüsü Valentina Matviyenko verildi ve kendisi de mektubu Putin'e iletti.

RUSYA, ABD'Yİ BİLGİLENDİRDİ

Rus yetkililerin ABD'ye Kuzey Kore'nin kendilerini vurmak için hazır olduğunu belirten mektubunu bildirmesinin ardından, ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı duruşunun da değiştiği iddia edildi.

PUTİN'İN SÖZCÜSÜ: MEKTUPTAN HABERİM YOK

Putin basın sözcüsü Dmitry Peskov ise mektuptan haberi olmadığını söyledi.

Ancak mektubun, Amerika'nın, Kuzey Kore kara sularına yakın bölgede Japonya ile ortaklaşa düzenlediği deniz tatbikatından kısa bir süre sonra Putin'e teslim edildiği bildirildi.