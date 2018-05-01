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Kuzey Kore'de yeni uygulama

Kuzey Kore'nin, Güney Kore ile geçen hafta ikili zirve sonucu varılan anlaşma uyarınca sınırda propaganda amacıyla kullanılan hoparlörleri kaldırmaya başladığı bildirildi

Kuzey Kore'de yeni uygulama

Kuzey Kore'nin, Güney Kore ile geçen hafta ikili zirve sonucu varılan anlaşma uyarınca sınırda propaganda amacıyla kullanılan hoparlörleri kaldırmaya başladığı bildirildi

01 Mayıs 2018 Salı 19:38
Kuzey Kore'de yeni uygulama
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GÜNYE Koreli askeri yetkili yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin bu  sabah sınırdaki hoparlörleri sökmeye başladığını belirtti.
 
Güney Kore sınırdaki propaganda hoparlörlerini daha önce kaldırmaya  başlamıştı.
İki taraf geçen hafta yaptıkları zirve öncesinde propaganda  yayınlarını durdurmuştu.
 
Güney Kore-Kuzey Kore Zirvesi
 
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un  27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti.
 
İki liderler, zirve sonunda yayımladıkları ortak açıklamada, Kore  Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin  kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda  anlaşmaya varıldığını belirtmişti.
 
İki ülke saldırmazlık taahhütlerine bağlılıklarını teyit ederek  birbirlerine karşı güç kullanmayacaklarını, karşılıklı silahsızlanmayla askeri  gerilimleri sonlandırarak aralarında barışı uygulamalı tesis edeceklerini  vurgulamıştı.
 
Ortak açıklamada liderler, "Güney ve Kuzey, Kore Yarımadası'nın  nükleer silahlardan tamamen arındırılması hedefini karşılıklı teyit etmektedir."  ifadesini kullanmıştı.
 
Öte yandan, Güney Kore Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Yoon  Young-chan, 29 Nisan'da yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey  Kore lideri Kim Jong-un'un, 27 Nisan'daki görüşmede, Kuzey Kore'nin Punggye-ri  nükleer tesisinin mayısta kapatılması konusunda anlaştığı ve Pyongyang  yönetiminin, nükleer tesislerin kapatılması sırasında ülkeye güvenlik uzmanlarını  ve gazetecileri davet edeceği sözünü verdiğini bildirmişti.
 

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