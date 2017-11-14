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Kuzey Irak'taki 7,3'lük depremin ardından kan donduran rakam: 414 ölü!

İran-Irak sınırında önceki akşam meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 414'e yükseldi

Kuzey Irak'taki 7,3'lük depremin ardından kan donduran rakam: 414 ölü!

İran-Irak sınırında önceki akşam meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 414'e yükseldi

14 Kasım 2017 Salı 09:09
Kuzey Irak'taki 7,3'lük depremin ardından kan donduran rakam: 414 ölü!
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IRAK-İran sınırında önceki gün akşam meydana 7,3'lük depremin acı bilançosu dün sabah ortaya çıktı. 7 ülkeyi de etkileyen deprem en çok  İran'ın Kirmanşah eyaletinde yıkıma neden oldu. Özellikle dar gelirli aileler için üretilen konutlar büyük hasar gördü. Yüzlerce bina kullanılamaz hale geldi, enkaz altından 407 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. 6 binden fazla da kişi yaralandı. Çok sayıda kişinin de enkaz altında olduğu belirtiliyor.  Irak'ta en çok  Süleymaniye etkilendi. Sarsıntı nedeniyle yıkalan binalar olduğu belirtildi.  Irak makamları ölü sayısını 7 olarak açıkladı.

İLK HAREKETE GEÇEN TÜRKİYE OLDU

Depremden dakikalar sonra harekete geçen  Türkiye, başta  Türk Kızılayı ve AFAD olmak üzere tüm birimleri seferber etti. Bölgeye ilk ulaşan  Erbil'deki  Türk Kızılayı ekipleri oldu. Yıkımın büyük olduğu  Süleymaniye'nin Derbendihan ilçesine ulaşan öncü ekipler, evleri zarar gören ailelere beraberinde getirdikleri insani yardım malzemelerini dağıttı.

İRAN'A DA YARDIM ULAŞACAK

AFAD ekibi,  Irak yetkililerle harekat planı yaparken,  Türk Kızılayı Başkanı Kerem  Kınık ve beraberindeki heyet de Habur Sınır Kapısından  Irak'a geçti.  Türk Kızılayı Başkanı Kerem  Kınık, "33 TIR insani yardımla  Irak'a geçtik.  Süleymaniye tarafı depremden daha fazla etkilendi. AFAD ve  Türk Kızılayı 5 bin çadır, 10 bin battaniye ve 10 bin yatak, 1 mobil mutfak götürdük.  İran ile temas halindeyiz. Talep olması halinde de  İran'a da yardım ulaştıracağız" dedi.

HASTANELER YARALILAR İÇİN HAZIRLANDI

Yardımlar sadece  Türk Kızılayı ile sınırlı kalmadı. Bölgedeki ağır yıkım karşısında çok sayıda STK da yardım kampanyası başlattı. AFAD ve  İHH da acil müdahale ekipleriyle yardım seferberliğine dahil oldu.  Sağlık Bakanlığı Kuzey  Irak'ta gerçekleşen deprem sonrası  Şırnak,  Şanlıurfa,  Gaziantep,  Kilis ve  Hatay illerinde 5 adet iklim sahra hastanesini hazır tutarken  Adana ve  Mersin şehir hastanelerin de de hasta sevki için hazırlık yapıldı.

AFAD BAŞKANI BÖLGEDE

AFAD Başkanı  Mehmet Güllüoğlu ve 10 kişilik uzman ekip dün sabah saatlerinde  Süleymaniye'ye gitti. AFAD ekibini, Iraklı yetkililerin çok sıcak karşıladığı ve 'İlk yardımımıza  Türkiye geldi. Müteşekkiriz' ifadesini kullandığı öğrenildi. AFAD ekibi,  Irak yetkilileri ile depremin boyutunu, verdiği zararı ve çadırların nereye kurulacağı konusunda bir toplantı yaptı. Ardından ise afetzedeler için ilk çadırların kurulumuna başlandı. Öte yandan  Genelkurmay Başkanlığı tarafından görevlendirilecek hava aracı ile yeterli sayıda personel, ihtiyaç halinde bölgeye sevk edilecek.  Genelkurmay Başkanlığı Kuzey  Irak'ta meydana gelen depreme sessiz kalmayarak yardıma koştu. Hem havadan hem karadan yardımlara aralıksız devam ediliyor. Genelkurmay Başkanlığına ait A 400 M kargo uçağı içerisinde AFAD Başkanı, AFAD Başkan Yardımcısı,  Ankara İl AFAD Müdürlüğünden 10 personel ve bir araç,  Sağlık Bakanlığı UMKE'den 10 personel ve bir araç,  Ankara İl AFAD lojistik deposundan 320 battaniye ve 60 AFAD çadırı ile havalandı.

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SüleymaniyeTürk KızılayıİranIrakDünyaGüncel
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