Kuzey Irak'ta tehlikeli çatışma

KÜRDİSTAN Demokrat Partisi (KDP) Tuzhurmatu Asayiş Sorumlusu Muhammed Faik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuzhurmatu'dan Diyala'nın Hanekin ilçesine gitmekte olan 8 kişilik Peşmerge grubuna Haşdi Şabi tarafından ateş açıldığını belirtti.

Peşmergelerin yol kenarında mola verirken Haşdi Şabi'nin saldırısına maruz kaldığını iddia eden Faik, olayda bir Peşmerge'nin hayatını kaybettiğini, 2'sinin de yaralandığını söyledi.

Faik, Peşmerge'ye ateş açan grubun Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Asaib Ehlilhak örgütüne mensup olduğunu ileri sürdü.

Öte yandan Haşdi Şabi Kuzey Cephesi Sözcüsü Ali Hüseyni ise Tuzhurmatu'da Haşdi Şabi ile Peşmerge arasında çatışma çıktığı yönündeki iddiaları yalanlayarak saldırının kaynağının bilinemediğini belirtti.

Haşdi Şabi güçlerinden Kerkük açıklaması geldi. Haşdi Şabi komutanlarından Kerim Nıri AFP’ye demecinde, “Bir sonraki hedefimiz, başkomutanın emirlerine uymayan yasadışı gangsterler tarafından tarafından işgal edilmiş Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeler olacak” dedi.

Bağdat yönetiminin Haşdi Şabi’nin Kerkük’e ilerlemesini resmen isteyip istemediği bilinmiyor. Kerkük şu an peşmergenin kontrolünde.

‘KERKÜK’E ASKER’ AÇIKLAMASI

Bağdat yönetimi, ‘Kerkük’e asker gönderildiği’ yönündeki iddialara açıklık getirdi. Irak Başbakanı Haydar Abadi’nin medya ofisinden yapılan açıklamada, asker gönderme kararının tartışmalı bölgeler olan Kerkük, Hanekin, Mahmur, Şengal ve Calavla için, ‘vatandaşları koruma’ amacıyla alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Haydar Abadi, vatandaşların IKBY kontrolündeki bölgelerde karşılaşabilecekleri tehdit ve zorlamalardan korumak için güvenlik güçlerini yönlendirdi.”