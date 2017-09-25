Kuzey Irak referandumundan ilk sonuçlar

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin ilk olarak 7 Haziran'da duyurduğu referandum, Erbil, Süleymaniye ve Duhok'a yapıldı. Referandum Kerkük'ün yanı sıra tartışmalı bölgeler olarak tabir edilen Musul'un batısındaki Şengal ilçesiyle doğusundaki Başika kasabası, Tuzhurmatu ve Hanekin ilçeleriyle Mendeli, Celavla ve Karatepe kasabalarında gerçekleşti. Türkiye'nin tanımadığı referanduma katılım oranını yüzde 78 olduğu açıklandı.
Referandumda ilk sonuçlar açıklanmaya başladı. Mesut Barzani'ye yakın haber sitesinin iddiasına göre Kuzey Irak'taki referandumda katılım oranı yüzde 78'in üzerine çıktı.
İŞTE İLK SANDIK SONUÇLARI:
Seçmen sayısı: 138.585
Evet: %97.8
Hayır: 2.92
Şehirlere göre katılım oranları şöyle:
Erbil: %86
Duhok: %90
Kerkük: %78.77
Ninova Ovası: %86
Hanekin: %92
Akre: %94
Gulala: %78
Zaho: %94
Karatepe: %62
Cebare: %76
Soran: %86
Mahmur: %87.3
Amediye: %89
Çoman: %91
Mergesor: %98
Rewanduz: %90
Ayrıntılar geliyor...
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.