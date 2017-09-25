Kuzey Irak referandumundan ilk sonuçlar

Kuzey Irak referandum sonuçlarına ilişkin son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'ye yakın haber sitesinin iddiasına göre seçime katılım yüzde 78 oldu. 22.20 itibariyle 138 bin 585 seçmenin oyu sayıldı ve sandıktan yüzde 97.08 evet, yüzde 2.92 hayır çıktı