Kuzey Avrupa ödülü Idlin Arshinova’nın

ABD, Çin, Rusya, Japonya, Fransa, Belçika, Fransa, Ukrayna gibi birçok ülkeden 74 adayın katıldığı yarışmada Idlin, Kuzey Avrupa ödülüne layık görüldü. Üniversite eğitimi almak için Azerbaycan’dan İzmir’e gelen Idlin Arshinova, müzisyen anneanne ve dedesinin desteğiyle altı yaşındayken piyano eğitimi almaya başladı. Yıllar içinde müziğe tutkuyla bağlanan Idlin, geçen yıl da Mozart Akademi Uluslararası Piyano Festivali ve Yarışması’nda 15-20 yaş kategorisinde ikincilik ödülünü almıştı. Dünyayı gezerek çeşitli ülkelerde konserler vermek isteyen Idlin, uluslararası yarışmalarda elde ettiği deneyimin ise eşsiz olduğunu söyledi.

ÜNİVERSİTEDEN DESTEK

Yurtdışında düzenlenen yarışmalarda Idlin Arshinova gibi öğrencilerine destek veren Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Esra Kalkanoğlu, “Öğrencilerimiz, çeşitli uluslararası yarışmalara ve master classlara katılarak hem ülkemizi temsil edebiliyorlar hem de farklı müzik teknikleri konusunda tecrübe kazanıyorlar. Böylece kendi seviyelerini de görebilmiş oluyorlar. Her yıl üniversitemizde düzenlenen Uluslararası Müzik Günleri ile de yurtdışından müzisyenleri ağırlıyoruz ve öğrencilerimize yeni ufuklar açıyoruz. Her yıl müzikte uluslararası başarılarımıza bir yenisini ekliyoruz” dedi.