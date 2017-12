Kuyruğu var diye 3 yaşındaki çocuğa tapıyorlar!

HİNDİSTAN'DA bir köyde yaşayan halk, üç yaşındaki Krishna Yadav isimli çocuğa tapıyor. Sebebi ise çocuğun bir kuyruğunun olması.

TANRI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Uttar Pradesh şehrinde yaşayan 3 yaşındaki çocuğun, tanrı Bajrangbal'ın reenkarnasyonu olduğuna inanılıyor. Hindu maymun tanrısı olarak kabul edilen ve bu sebeple halkın taptığı Yadav, kuyruğunu çıkartırmak için ameliyata götüreleceği her sefer gizemli bir şekilde hasta oluyor ve ameliyat gerçekleştirilemiyor.

İNSANLAR KÖYE AKIN EDİYOR

Baba Ramsundar Yadav, "Ben bunun tanrının bir nimeti olduğunu ve oğlumun aslında maymun tanrısının bir enkarnasyonu olduğunu düşünüyorum" derken, doktorlar bunun küçük bir operasyon ile alınabilecek istenmeyen bir et parçası olduğunu ifade ediyor.

İnsanlar bu ilginç çocuğu görmek için kilometrelerce uzaklıktan köyü ziyarete geliyor. Bu sebeple Kukudi isimli köy oldukça meşhur olmuş durumda.

TEHLİKESİ YOK

Çocuğun 22 yaşındaki annesi, komşuların bunun tanrıların bir uyarısı olarak kabul ettiğini söylüyor. "Operasyona hazırlandığımız her sefer bir aksilik çıktı, ya kocam zamanında para ayarlayamadı ya da çocuk aniden ateşlendi" diyerek durumu gizemli bulduğunu anlatıyor.

Doktorlar durumu nadir olarak tanımlıyor ancak herhangi bir tehlikesi olmadığını da ekliyor.