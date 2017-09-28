Kütüğe, kadın olarak kayıt yaptırdı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner'ın seçmen bürosuna kadın olarak kayıt olduğu ortaya çıktı.
Bir Amerikan haber sitesinin ortaya çıkardığı kayıtlarda, Jared Kushner'ın 2009'dan bu yana kadın olarak oy kullandığı belirtiliyor. Durumun bir hatadan mı kaynaklandığı yoksa kasti bir durum mu olduğu bilinmiyor. Beyaz Saray konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.
Haberin ortaya çıkmasıyla Kushner'ın son seçimlerde yasadışı şekilde oy kullandığı yorumlarına neden oldu. ABD Başkanı Trump daha önce milyonlarca seçmenin yasadışı oy kullandığını iddia etmişti.
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