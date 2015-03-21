Kutlama kana bulandı! 20 ölü

21 Mart 2015 Cumartesi 00:44
SURİYE'DE Haseke kentinde, PYD kontrolü altındaki bölgede Nevruz kutlamaları sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Al Jazeera ve Reuters en az 20 ölü ve onlarca yaralı olduğu bilgisini geçti.
2 AYRI SALDIRI YAPILDI
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin açıklamasına göre, iki ayrı intihar saldırısı bombalı araçlarla düzenlendi. Nevruz kutlamaları yapıldığı sırada düzenlenen saldırılarda en 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
KUTLAMALAR İPTAL EDİLDİ
Saldırılardan ilki, PYD'nin kontrolü altındaki El Müftü semtinde, diğer saldırı ise PYD dışındaki Kürt grupların kontrolü altındaki Salihiyye Mahallesi'nde gerçekleşti. Saldırıların ardından Kürt gruplar, tüm Nevruz kutlamalarını iptal etti.
IŞİD İLE KÜRT GRUPLAR SÜREKLİ BU BÖLGEDE ÇATIŞIYOR
Ülkenin kuzeydoğusundaki kentte Ekim ayında da PYD'ye bağlı silahlı güçlerin hedef alındığı iki ayrı intihar saldırısında en az 30 kişi hayatını kaybetmişti. Haseke, IŞİD ile Kürt gruplar arasında çatışmaların yaşandığı bölgelerden biri.
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Son Güncelleme: 20.03.2015 23:45