Kutlama kana bulandı! 20 ölü

SURİYE'DE Haseke kentinde, PYD kontrolü altındaki bölgede Nevruz kutlamaları sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Al Jazeera ve Reuters en az 20 ölü ve onlarca yaralı olduğu bilgisini geçti.

2 AYRI SALDIRI YAPILDI

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin açıklamasına göre, iki ayrı intihar saldırısı bombalı araçlarla düzenlendi. Nevruz kutlamaları yapıldığı sırada düzenlenen saldırılarda en 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

KUTLAMALAR İPTAL EDİLDİ

Saldırılardan ilki, PYD'nin kontrolü altındaki El Müftü semtinde, diğer saldırı ise PYD dışındaki Kürt grupların kontrolü altındaki Salihiyye Mahallesi'nde gerçekleşti. Saldırıların ardından Kürt gruplar, tüm Nevruz kutlamalarını iptal etti.

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