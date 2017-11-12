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Küstah tehdit: Sert karşılık vereceğiz!

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki Filistinli grupların İsrail hedeflerini vurması halinde "sert karşılık" vereceklerini bildirdi

Küstah tehdit: Sert karşılık vereceğiz!

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki Filistinli grupların İsrail hedeflerini vurması halinde "sert karşılık" vereceklerini bildirdi

12 Kasım 2017 Pazar 19:34
Küstah tehdit: Sert karşılık vereceğiz!
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İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze sınırındaki tüneli patlatmasının ardından, Filistinli gruplar tarafından kendilerini hedef alan bir saldırı gerçekleştirilmesi durumunda "sert karşılık"  vereceklerini belirtti. 
Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu, Bakanlar Kurulu toplantısının başında yaptığı konuşmada, Gazze'deki Filistinli  grupları işaret ederek, "Kim olursa olsun bize saldırmaya çalışanlara sert  karşılık vereceğiz. Örgütler, haydut gruplar ya da hangi kesim olursa olsun tüm  kesimleri kastediyorum." ifadelerini kullandı.
 
Netanyahu, Gazze'den İsrail hedeflerine yönelik herhangi bir  saldırıdan Hamas'ın sorumlu olacağını kaydetti.
 
İsrail, 30 Ekim'de Gazze Şeridi sınırında Filistin'deki İslami Cihad  Hareketi'ne bağlı bir tüneli patlatmış, olayda 12 kişi hayatını kaybetmişti.
 
İsrail ordusunun bugün ise Gazze Şeridi sınırında geniş çaplı askeri  tatbikat başlattığı bildirilmişti.
 

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