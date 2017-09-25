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Kürtler akın akın referanduma giderken, son darbe Suriye'den geldi

Kuzey Irak'ta Barzani'nin bağımsızlık referandumunda seçmenler sandığa gitmeye başladı. Referandum devam ederken Suriye de Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduklarını açıkladı

Kürtler akın akın referanduma giderken, son darbe Suriye'den geldi

Kuzey Irak'ta Barzani'nin bağımsızlık referandumunda seçmenler sandığa gitmeye başladı. Referandum devam ederken Suriye de Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduklarını açıkladı

25 Eylül 2017 Pazartesi 15:14
Kürtler akın akın referanduma giderken, son darbe Suriye'den geldi
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DÜNYAYI karşısına alan Kuzey  Irak yönetimi, bugün bağımsızlık referandumuna gidiyor. Referandumdan ilk fotoğraflar da gelmeye başladı. Fotoğraflarda vatandaşların oy kullandığı görülüyor.  Irak  Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı  Mesud Barzani de oyunu kullandı.

SURİYE DE TEPKİ GÖSTERDİ: BİZ SADECE BİRLEŞİK IRAK'I TANIYORUZ

İşte referandumdan dakika dakika gelişmeler:

13.43:  Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri Maliki,  Bağdat'ta düzenlenen referandum karşıtı etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, "Referandumun  Irak geneli ve Kürdistan bölgesi özelinde tehlikeli yansımaları olacak. Tüm tarafların ve mercilerin yasal olmadığına karar verdiği bu referandum,  Irak halkının birliğine karşı açılmış savaştır. Arap, Kürt ve diğer bileşenler, İsrail'in bu ayrılık projesine karşı durmalı. Hükümet de  Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerdeki Türkmen, Arap, Ezidi ve diğer bileşenlerin can güvenliğini sağlamalı" dedi.

12.50: Referandumla ilgili bugüne kadar sessizliğini koruyan Suriye, ilk resmi açıklamasını Dışişleri Bakanı Velid Muallim aracılığıyla yaptı. Referandumu tanımadıklarını belirten Muallim, "Biz sadece birleşik bir  Irak'ı tanıyoruz.  Irak'ın bölünmesine yol açacak herhangi bir süreci reddediyoruz" dedi.

"KÜRTLERİN TARİHİNDE KARA GÜN"

12.10: Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, başkent  Bağdat sakinlerinin bir numaralı gündeminin referandum olduğunu ve her yerde seçimin konuşulduğunu bildiriyor. Ajansa konuşanlardan bazıları,  Irak'ta İsrail yaratılması endişesi taşıdıklarını söylüyor.  Bağdat sakinlerinden Ali Rubayah, referandumu "Kürtlerin tarihinde kara gün. Bugün Kürtler  Irak'ın kuzeyinde İsrail yaratmaya çalışıyor" sözleriyle değerlendirdi. Oylamanın  Irak'ın bölünmesi anlamına geldiğini söyleyen gazeteci Raad Muhammed ise, bunu hem  Irak halkının hem de bölgedeki pek çok ülkenin kabul edemeyeceğini vurguladı.

İRAN, IKBY'YE HAVADAN SONRA KARA SINIRINI DA KAPATTI

11.50: IKBY için hava sahasını dün kapatan  İran, bugün yeni bir adım daha attı ve kara sınırını da kapattı.  İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, " Irak devletinin toprak bütünlüğünü destekliyoruz.  Irak devletinin talebi üzerine hava sahamızı ve kara sınırlarımızı IKBY'ye kapattık" dedi.

NEÇİRVAN BARZANİ: 26 EYLÜL'DE KÜRDİSTAN KURULMAYACAK

11.30: Canlı yayında konuşan IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, "Referandum asla 26 Eylül'de bağımsızlık ilan edeceğimiz anlamına gelmiyor, asla  Türkiye için tehdit değildir.  Türkiye'nin bizi anlamasını bekliyoruz. Referandum, sınırları belirlemek için değildir. Komşu ülkelere, bölge için istikrar unsuru olduğumuzu gösterdik" dedi.
KURBAN KESEN DE VAR

10.45:  Irak meclisi tarafından görevden alınan ancak koltuğunu bırakmayan  Kerkük Valisi Necmettin Kerim, kentteki Garmiyan İlkokulun'nda oyunu kullandı. Kritik kentte Kürtlerin yoğun olduğu bazı mahallelerdeki oy merkezlerinde davul zurna çalınıyor.
10.05: Kuzey  Irak'taki referandumda ilk iki saat geride kaldı, sokaklardaki güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Her oy verme merkezinin önünde silahlı polis veya askerler duruyor.
09.25: Çok sayıda seçmen  Erbil'de bulunan Barzani Namır Okulu'nda oyunu kullandı. Okul çevresinde güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Oy vermeye gelen bir kişi de kurban kesti.

SONUÇLAR 72 SAATTE AÇIKLANACAK

09.11:  Mesut Barzani'den sonra oğlu Güvenlik Konseyi Müsteşarı Mesrur Barzani de aynı sandığa gelerek oy kullandı. Barzani ve oğlu gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadan seçim merkezinden ayrıldı.
09.00: Referandum sonuçlarının 72 saatte açıklanmasının beklendiğini aktaran  Reuters haber ajansı, 5.2 milyon seçmenin bulunduğu bölgede oy pusulalarında dört ayrı dilin yer aldığını bildiriyor: Kürtçe, Türkçe, Arapça ve Süryanice.

TABELALARDA 4 DİL VAR

08.50 : Başta  Irak,  Türkiye ve  İran olmak üzere  ABD,  İngiltere,  Fransa,  Almanya,  Rusya gibi birçok ülke tarafından karşı çıkılan referandumda, Barzani'nin yayın organı Rudaw dünya tarafından destek gördüklerini ileri sürüyor ancak haberde iki kişiye yer veriliyor.  ABD'nin  Hırvatistan eski büyükelçisi Peter Galbraith,  ABD'nin eski  Birleşmiş Milletler ( BM) Büyükelçisi John Bolton.
08.40: Caddelerdeki birçok yol tabelasında dört dilin olduğu (Arapça, Kürtçe, Türkçe ve Süryanice)  Kerkük merkezinden de ilk fotoğraflar geçiliyor. Referandumun en kritik kentinde Türkmenler ve Araplar sandık kurulmasına tepkili. BBC, yüzlerce Türkmen ailenin çatışma endişesiyle geçici olarak  Bağdat'a gittiğini,  Kerkük'te kalanların ise toplu halde aynı evde yaşadığını aktarıyor. Birçok evde erzak ve yiyecek stoku yapıldı. BBC'ye konuşan  Irak Türkmen Cephesi'nin lideri Erşad Salihi, "Eğer bir kişi Türkçe, Kürtçe ve Arapça'yı aynı anda bilmiyorsa gerçek bir Kerküklü değildir' denir" diyor, bir iç savaş uyarısı yapıyor.

BARZANİ OYUNU KULLANDI

08.35:  Irak Kürt bölgesel Yönetimi Başkanı  Mesud Barzani, sandık başına giderek oyunu kullandı.
İLK FOTOĞRAFLAR GELDİ

08.25: Yerel saatle sabah 8'de açılan sandıklar akşam 6'da kapanacak.

07.50: Uluslararası haber ajansları,  Erbil'den ilk referandum fotoğraflarını geçiyor. Sandığa gidenlerin parmaklarının boyandığı dikkat çekiyor.
TÜRKMEN KENTLERİNDE DE SANDIK KURULDU

07.40: Sandık kurulan yerler arasında  Kerkük, Tuzhurmatu gibi Türkmenlerin yoğun yaşadığı kentler ile  Musul'un Mahmur ve Şengal gibi ilçeleri de var. 7 bini IKBY içinde, 5 bini de tartışmalı bölgelerde olmak üzere 12 bin noktada kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi başladı.
07.30:  Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) lideri  Mesut Barzani, dün kameralar karşısına geçti ve uyarılara kulak asmayarak referanduma gidileceğini ilan etti. Barzani'nin yayın organı Rudaw, 5 milyon seçmenin bulunduğunu bildiriyor. Talabani ve diğer muhalif Kürt hareketlerin daha etkin olduğu  Süleymaniye, 1 milyon 280 bin seçmenle en kalabalık kent. Bölgenin başkenti  Erbil'de 1 milyon 200 bin, fırtınanın koptuğu  Kerkük'te ise 750 bin civarında seçmen bulunuyor.

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