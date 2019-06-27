Kurt maskesi takan sapık küçük çocuğa ormanda dehşeti yaşattı

ALMANYA'NIN Münih kentindeyaşanan mide bulandıran bir olay polisini harekete geçirdi. Bölgeden geçenlerin maskeli bir şahıs tarafından bir çocuğun cinsel istismara uğradığı bildirilmesi üzerine adli tahkikat başlatıldı. İki şahsın tanık olmasıyla ortaya çıkan cinsel istismar vakasına tepkiler çığ gibi büyürken polis ekipleri maskeli sapığın bulunması için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Görgü tanıklarının polise verdiği ifadeye göre kurt maskesi takan bir saldırgan 11 yaşındaki bir kızı çantasından tutarak ağaçların arasına sürükledi Mide bulandıran olayın ardından kurt maskesi giyen sapık ormandan uzaklaştı ve ağaçların arasında izini kaybettirdi. Polis olayla ilgili yeni detaylara ulaştı. Polisin ulaştığıbulgulara göre saldırganın eldiven giydiği ve tasarlayarak bu saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Vücudunda hafif yaralar olan kurban, annesinin desteği sayesinde polislere ifade verebildi.

TANIKLAR: İLK BAŞTA CİNSEL İSTİSMAR OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİK

Tanıklardan biri verdiği ifadede, "İlk başta cinsel istismar olduğunu anlamadık. Basit ebeveyn çocuk tartışması gibi görünüyordu ancak çantasından tutarak ağaçların arasına sürüklendiğinde olayın bir dehşetin başlangıcı olduğunu anladık" dedi. Polis ekipleri, kurt maskeli sapığı arıyor.