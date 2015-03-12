'Kürdistan için Türkiye'den toprak alınacak'

Amerika’nın 2016 yılı Başkanlık seçimleri için adaylardan biri olan Senatör Rand Paul, Kürtlerin kendi devletlerini kurma imkanının tanınması gerektiğini belirterek, “Ben Kürdistan için yeni sınırlar çizeceğim ve onlara yeni bir ülkenin sözünü veriyorum” dedi. Breitbart News’e konuşan Cumhuriyetçi Parti Üyesi Rand Paul, Amerika’nın bugüne kadar verdiği desteğin yeterli olmadığını, Kürtlerin IŞİD karşısında daha fazla silahlandırılmaları gerektiğini söyledi. “Kürtler en iyi savaşçılar olduğunu” ifade eden Paul, “Kürtler için gönderilen silahlar önce Bağdat’a ulaşıyor, burada hortumlandıktan sonra geri kalanlar Kürtler’e ulaşabiliyor ki bu da ihtiyaç duydukları şey değil. Silahlar direk olarak Kürtler’e ulaştırılmalı” diye konuştu. Kürtlere kendi devletlerini kurma imkanının da tanınması gerektiğinin altını çizen Senatör Rand Paul, şunları belirtti: “Kürtler’e, Radikal cihatçılara karşı savunmak için kendi ülkelerinin verilmesi gerekiyor. Ancak ben bir adım daha ileri gideceğim. Ben Kürdistan için yeni sınırlar çizeceğim ve onlara yeni bir ülkenin sözünü veriyorum. İnanıyorum ki eğer onlara kendi ülkelerini vaat edersek onlar ölümüne savaşırlar. Bunu söylemek elbette gerçekleştirmekten daha kolaydır. Çünkü yeni bir ülkenin sınırlarını çizmek için Türkiye, Irak ve Suriye’den toprak alınması gerekecek.” Paul demecinde, IŞİD’e karşı kara harekatının yapılması gerektiğini de kaydetti. Senatör Ted Cruz da, Şubat ayının başlarında ABC televizyonunda yayınlanan “Bu Hafta (This Week) “ adlı programda; “Amerikan birliklerinin Irak’ta IŞİD’e karşı kara harekâtına girişmesi gerektiğine inanmıyorum, bunun sebebi biz zaten orada savaşan birliklere sahibiz ki onlar Kürtlerdir. Peşmerge eğitimli ve etkili savaşçılardır” demişti. Bir diğer Başkan adayı Senatör Lindsey Graham ise, Kürtlerin silahlandırılmasının yanı sıra, 10 bin Amerikan askerinin IŞİD ile savaş için görevlendirilmesi çağrısında bulunmuştu.









Kaynak:Milliyet