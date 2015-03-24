Kuran değil muskaymış

Fehunde'nin cenaze töreninde konuşan babası Muhammed Nade "Kızımın Kuran yaktığı yalanını söylediler, bunu söyleyen molla gözaltında ve yalan söylediğini itiraf etti. Kızımın 11 yıldır zihinsel hastalığı var ve tedavilerden sonuç alamadı. Bazı imamlardan muska almaya başladı. Belki imamdan aldığı muska işe yaramamış ve ondan dolayı muskayı yakmış. Kızım hafızdı, İlahiyat Fakültesi mezunuydu. O hiçbir zaman Kuran-ı Kerim yakamaz" dedi.



