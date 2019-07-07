Küçük bir uçak düştü: 2 ölü

Avustralya'nın güneyinde küçük uçağın düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti

Küçük bir uçak düştü: 2 ölü
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AVUSTRALYA Yayın Kurumunun haberine göre, Güney Avustralya eyaletinin  kuzeyindeki Leigh Creek kasabası yakınlarında Brumby 610 tipi küçük uçak henüz  belirlenemeyen bir nedenle çalılık alana düştü.
 
Leigh Creek Havaalanı'na yaklaşık 4,5 kilometre uzaklıkta düşen  uçaktaki 59 yaşındaki pilot Peter Gesler ve ismi açıklanmayan 48 yaşındaki kadın  yolcu yaşamını yitirdi.
 
Haberde, Queensland eyaletinde damızlık at yetiştiriciliği yaptığı  belirtilen iş adamı Gesler ve kadın yolcunun Güney Avustralya kırsalında özel bir  hava turuna çıktığı kaydedildi.
 
Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu, kazayla ilgili soruşturma  başlattı.
 

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