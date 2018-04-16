Kucak dansçısı kadınlar uçağını birbirine kattı!

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'dan İspanya'nın Tenerife kentine giden easyJet uçağında üç kadın yolcunun kavgası kameralara yansıdı.
Gece kulüplerinde kucak dansı yaptığı tahmin edilen üç kadın, İspanya uçağına bindiklerinde gayet sakindi.
Ancak uçak havalandığında yüksek dozda alkolün yan etkileri ortaay çıktı, kadınlar dokuz bin metreyi aşkın yükseklikte uçağı birbirine kattı.
Tartışmaya başlayan kadınlar önce ağza alınmayacak küfürler savurdu, ardından da uçakan çığlıklar yükseldi.
Birbirlerinin saçlarını çeken kadınlara kabin ekibi müdahale etti, olayı dehşetle izleyen yolculardan biri yaşananları kayda aldı.
Olayı doğrulayan easyJet resmi açıklamasında kavgacı kadınların uçak Tenerife'ye indiğinde polise teslim edildiği belirtildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.