Kucak dansçısı kadınlar uçağını birbirine kattı!

Birbirlerinin saçlarını çeken kadınlara kabin ekibi müdahale etti, olayı dehşetle izleyen yolculardan biri yaşananları kayda aldı.

Ancak uçak havalandığında yüksek dozda alkolün yan etkileri ortaay çıktı, kadınlar dokuz bin metreyi aşkın yükseklikte uçağı birbirine kattı.

Gece kulüplerinde kucak dansı yaptığı tahmin edilen üç kadın, İspanya uçağına bindiklerinde gayet sakindi.

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