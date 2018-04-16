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Kucak dansçısı kadınlar uçağını birbirine kattı!

İngiltere'den İspanya'ya giden uçakta patlayan kavgada çığlıklar yükseldi, kabin ekibi birbirlerinin saçını çekip küfürler savuran kadınları güçlükle durdurdu

Kucak dansçısı kadınlar uçağını birbirine kattı!

İngiltere'den İspanya'ya giden uçakta patlayan kavgada çığlıklar yükseldi, kabin ekibi birbirlerinin saçını çekip küfürler savuran kadınları güçlükle durdurdu

16 Nisan 2018 Pazartesi 09:36
Kucak dansçısı kadınlar uçağını birbirine kattı!
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İNGİLTERE'nin başkenti Londra'dan İspanya'nın Tenerife kentine giden easyJet uçağında üç kadın yolcunun kavgası kameralara yansıdı.

Gece kulüplerinde kucak dansı yaptığı tahmin edilen üç kadın, İspanya uçağına bindiklerinde gayet sakindi.

Ancak uçak havalandığında yüksek dozda alkolün yan etkileri ortaay çıktı, kadınlar dokuz bin metreyi aşkın yükseklikte uçağı birbirine kattı.

Tartışmaya başlayan kadınlar önce ağza alınmayacak küfürler savurdu, ardından da uçakan çığlıklar yükseldi.

Birbirlerinin saçlarını çeken kadınlara kabin ekibi müdahale etti, olayı dehşetle izleyen yolculardan biri yaşananları kayda aldı.

Olayı doğrulayan easyJet resmi açıklamasında kavgacı kadınların uçak Tenerife'ye indiğinde polise teslim edildiği belirtildi.

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İngiltereden İspanyaya Giden UçakPatlayan Kavga
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