Kriz patlak verdi! Rusya harekete geçiyor

RUSYA'NIN resmi haber ajansı TASS'a konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Rusya yönetiminin, gerekli adımları atmak için meseleyi incelemekte olduğunu ifade ederek, Rus vatandaşlarının rehin alınmasının söz konusu olması halinde, bu durumun uluslararası hukukun en ağır şekilde ihlali olarak değerlendirileceği ve bunun sonuçlarının fazla beklemeye gerek kalmadan gösterileceği ifade edildi.

Öte yandan, Rus İnterfaks Ajansı'nın ulaştığı bilgilere göre, Ukrayna makamlarının 15 Rus denizciyi gözaltına aldıkları ve gözaltına alınanların durumunun iyi olduğu bildiriliyor.



NE OLMUŞTU?



Ukrayna makamları bugün, Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki İzmail Limanında, Rus bandıralı Nika Spirit gemisinin; 2018 Kasım ayında Karadeniz ile Azak Denizi arasındaki Kerç Boğazının yanı başındaki Kerç-Yenikale Kanalını geçişe kapatarak, üç Ukrayna sahil güvenlik gemisinin Rus savaş gemilerince el konmasına katkıda bulunan NEYMA gemisi olduğunu tespit ederek, bu gemiye el koydular.



İLK KRİZ



Kasım ayı sonunda Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri, Ukrayna savaş gemilerine kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 gemideki askeri personeli gözaltına almıştı.



Kırım’da Rus mahkemesi Ukraynalı askerlerin 2 ay tutuklu kalmasına karar vermiş, ardından askerler başkent Moskova’daki cezaevine gönderilmişti.



Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 18:52