Kriz büyüyor! ABD, Türkiye'yi yine tehdit etti

TÜRKİYE'NİN Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma sistemi için ABD, rahatsızlığını dile getirmeye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemi alma planına ilişkin konuştu.

"DURUŞUMUZ DEĞİŞMEDİ"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, "S-400'ler konusunda duruşumuz değişmedi. Türkiye'ye değerlendirmesi için Patriot sistemi de dahil bazı fırsatlar sunduk. Rusya'dan S-400 füze sisteminin alınmasının Türkiye'nin F-35 programına katılımının gözden geçirilmesiyle sonuçlanacağı ve potansiyel askeri teçhizat transferlerini riske atacağı konusunda uyarıda bulunmuştuk" açıklamasını yaptı.

ABD'Lİ NATO KOMUTANI DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler (SACEUR) Yüksek Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti de bugün yaptığı açıklamada Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini alması durumunda ABD'nin F-35 savaş uçaklarını bu ülkeye satmamasını önereceğini söylemişti.

SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ: AĞIR SONUÇLAR BEKLİYOR

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sözcüsü Eric Pahon, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alan Türkiye'yi anlaşmayı iptal etmemesi durumunda 'ağır sonuçların' beklediği uyarısında bulundu.

ABD'Lİ YETKİLİLER ANKARA'DA

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer, S-400 ve Suriye konularında görüşmelerde bulunmak üzere bugün Türkiye'ye gelmişti.