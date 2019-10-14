Kremlin’den “Türk ve Rus askerleri çatışır mı“ sorusuna yanıt
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı esnasında Türkiye ve Rusya'nın askeri bir çatışma içine girmesini bekleyip beklemedikleri sorusuna, "Böyle bir ihtimali düşünmek dahi istemiyoruz" cevabını verdi.
DÜNYA 14.10.2019, 14:10
TÜRKİYE'NİN Barış Pınar Harekatı'nın devam ettiği bir dönemde Suriye ordusunun, söz konusu operasyon kapsamında yer alan bazı bölgelere girdiğine ilişkin haberler gelirken, Kremlin Sözcüsü Peskov'sürpriz bir açıklama geldi.
"BÖYLE BİR İHTİMALİ DÜŞÜNMEK DAHİ İSTEMİYORUZ"
"Türk ve Rus askerlerin doğrudan karşı karşıya geleceği bir askeri çatışma bekleyip beklemedikleri" sorusunun yöneltildiği Kremlin Sözcüsü, "Böyle bir ihtimali düşünmek dahi istemiyoruz" cevabını verdi.
"ASKERLERİMİZ İRTİBAT HALİNDE"
"Hiç olmazsa böyle bir tehlike bulunup bulunmadığını söyler misiniz?" şeklindeki soru karşısındaysa Peskov, "Söylediklerime ekleyeceğim bir şey yok, bunun için (sözü edilen tehlikenin oluşmaması için) askerlerimiz irtibat halinde" dedi.
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