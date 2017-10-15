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Kraliyet ailesine kara leke süren dayı! Karısını sokak ortasında dövdü

İngiltere düşesi Kate Middleton'ın dayısı, karısını sokak ortasında yumrukladı. Bu haber kraliyet ailesini derinden sarstı

Kraliyet ailesine kara leke süren dayı! Karısını sokak ortasında dövdü

İngiltere düşesi Kate Middleton'ın dayısı, karısını sokak ortasında yumrukladı. Bu haber kraliyet ailesini derinden sarstı

15 Ekim 2017 Pazar 09:42
Kraliyet ailesine kara leke süren dayı! Karısını sokak ortasında dövdü
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İNGİLİZ  basını, iddiasına göre  Prens William'ın eşi  Kate Middleton'ın dayısı Gary Goldsmith, sokak ortasında eşini yumrukladı, dengesini kaybedip düşen kadın başını kaldırıma vurdu.

KATE'İN DAYISININ KOKAİN KULLANMASI NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

Ailenin kötü çocuğu olarak daha önce de gündeme gelen 52 yaşındaki Gary Goldsmith, bu kez sokakta tartıştığı eşini yumrukladığı gerekçesiyle basında geniş yer aldı. İddiaya göre söz konusu olay dün sabah erken saatlerde yaşandı. Özel üyelerin kabul edildiği bir kulüpten çıkan çift arasında Goldsmith'in kokain kullanması nedeniyle tartışma çıktı.

OLAYIN TANIĞI HER ŞEYİ ANLATTI

Londra'daki evlerinin önündeki kavgaya tanık olan taksi şoförü, "Olay evin kapısını açmaya çalışırken yaşandı. Adam bağırıyor, küfür ediyordu, kadın ona bir tokat attı, gözlükleri yere düştü" diye anlattı. Bunun üzerine Gary Goldsmith de kadına yumruk attı.

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