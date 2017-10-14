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Kraliyet ailesi şokta! İngiltere dayak skandalıyla çalkalanıyor

İngiliz basını, Kraliçe 2’nci Elizabeth’in hiç de hoşuna gitmeyecek bir olayla çalkalanıyor. İddialara göre Kraliçe’nin torunu Prens William’ın eşi Kate Middleton’ın dayısı Gary Goldsmith, sokak ortasında eşini yumrukladı, dengesini kaybedip düşen kadın başını kaldırıma vurdu...

Kraliyet ailesi şokta! İngiltere dayak skandalıyla çalkalanıyor

İngiliz basını, Kraliçe 2’nci Elizabeth’in hiç de hoşuna gitmeyecek bir olayla çalkalanıyor. İddialara göre Kraliçe’nin torunu Prens William’ın eşi Kate Middleton’ın dayısı Gary Goldsmith, sokak ortasında eşini yumrukladı, dengesini kaybedip düşen kadın başını kaldırıma vurdu...

14 Ekim 2017 Cumartesi 19:09
Kraliyet ailesi şokta! İngiltere dayak skandalıyla çalkalanıyor
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52 yaşındaki Gary Goldsmith, Prens William ile evlendikten sonra kendisine Cambridge Düşesi Catherine adı verine Kate Middleton’ın annesinin kardeşi... Ailenin kötü çocuğu olarak daha önce de gündeme gelen 52 yaşındaki Gary Goldsmith, bu kez sokakta tartıştığı eşini yumrukladığı gerekçesiyle basında geniş yer aldı.

İddiaya göre söz konusu olay dün sabah erken saatlerde yaşandı. Özel üyelerin kabul edildiği bir kulüpten çıkan çift arasında Goldsmith’in kokain kullanması nedeniyle tartışma çıktı. Londra’daki evlerinin önündeki kavgaya tanık olan taksi şoförü, “Olay evin kapısını açmaya çalışırken yaşandı. Adam bağırıyor, küfür ediyordu, kadın ona bir tokat attı, gözlükleri yere düştü” diye anlattı. Bunun üzerine Gary Goldsmith de kadına yumruk attı.

The Sun’a göre dengesini kaybedip düşen kadın başını kaldırıma çarptı. Çiftin Londra’daki evlerinin önünde yaşanan kavganın ardından 47 yaşındaki Julie-Ann Goldsmith hastaneye kaldırıldı.

Olay sırasında bilincini kaybettiği belirtilen kadının durumunun iyi olduğu, hastaneden taburcu olduğu kaydedildi. Ailenin ‘kötü çocuğu’ diye anılan Gary Goldsmith, sıfırdan 30 milyon Sterlin değerine ulaşan bir işe alım ajansının sahibi...

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Kraliyetİngiltere
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