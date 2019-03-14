Kral Muhammed'i, tahttan eden müstehcen görüntüler ortaya çıktı

MALEZYA Kralı Sultan 5. Muhammed'in tahttan inmesine neden olan kendisinden 24 yaş küçük eski güzellik kraliçesi karısının bir başka erkekle havuzda çekilen müstehcen görüntüleri ortaya çıktı.

ÜLKEDE DEPREM ETKİSİ YARATTI

Malezya kralı Sultan 5. Muhammed, eski Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina ile geçen Kasım ayında evlenmişti. Düğün sonrası Rus eşinin Müslüman olduğu ve Rihana ismini aldığı, tesettüre girdiği açıklanmıştı. Ancak eski model olan first lady'nin geçmişi peşini bırakmadı. Mankenlik günlerinde çekilen iç çamaşırlı görüntüleri ile bir televizyon şovu sırasında bir yüzme havuzunda erkek bir yarışmacıyla cinsel ilişkiye girdiği görüntüler ülkede deprem yarattı.

MÜSLÜMAN OLMUŞTU

Çiftin düğünü 22 Kasım'da Rusya'nın en lüks salonlarından birinde gerçekleşmişti.Düğün alkolsüzdü ve tüm yemekler helaldi. Kral Malezya ulusal kıyafetlerini gelin ise beyaz bir gelinlik giymişti. Müslüman olan first lady'nin düğün sonrası hamile kalmak için Almanya'da tedaviye başladığı da konuşulmuştu. Doğurganlık sorunu olduğu düşünülen first lady müstehcen görüntülerinin yayınlanması sonrası tahttan uzaklaştırılması için kamuoyu baskısına maruz kalmıştı. Ancak kraliyetten görevden uzaklaştırılmanın nedeni açıklanmadı.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2019, 08:57