Köylüler tedirgin! Tam 30 metre derinliğinde...

Konya'nın Karapınar ilçesinde 30 metre derinliğinde 20 metre çapında yeni obruk oluştu

Köylüler tedirgin! Tam 30 metre derinliğinde...
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İLÇEYE 15 kilometre mesafede Sırnık mevkisindeki boş arazide yaklaşık  30 metre derinliğinde 20 metre çapındaki yeni obruk bölgede yaşayanları tedirgin  etti.
 
Obruk, stabilize yolla 2 kişiye ait mısır tarlalarının bir bölümünü ne  içine aldı. İlçenin Karakuyu mevkisinde sık sık oluşan obrukların ardından bu  defa başka bir bölgesinde obruk oluşması vatandaşlarda endişeye yol açtı.
Obruk oluştuğu sırada mısır tarlasında hasat yapan biçerdöver sürücüsü  toz bulutlarının yükseldiğini fark etti. Sürücü araçtan inip bölgeye vardığında  20 metre çapında altı su dolu 30 metre derinliğindeki obruk ile karşılaştı ve  çevredekilere haber verdi.
 
Aynı yerde çiftçilik yapan Kenan Bozkurt, bu bölgede ilk defa bir  obruk oluştuğunu söyledi.
 
Pancar sökümünden yeni geldiğini ifade eden Bozkurt, "Sesler geldiğini   duydum ama obruk olduğu hiç aklıma gelmedi. Çöken yerde  kamyon, traktör  ve  başka araçlar da geçiyordu. Yoldan karşıya geçmek isteyen  vatandaşlar obruğu  görünce korkmuşlar. Aslında tedirginlik bizde de başladı." diye konuştu.
 
Sırnık mevkisinde çiftçilik yapan Oğuz Barutçu ise Karapınar’ın dört  bir tarafında obruklar oluştuğunu ve emniyette olmadıklarını söyledi.

Daha önceleri bulundukları mevkide obruk belirtisinin olmadığını  aktaran Barutçu, şunları kaydetti:
 
"Büyük bir gürültü ile obruk oluşmuş. Obruklara alıştık. Yakın tarlada  hasat yapılıyordu. Bu alanda da birkaç güne hasat başlayacaktı. Gündüz  saatlerinde obruk olması sevindirici. Zira gece olsa yoldan araçlar geçse facia  olurdu. Kendimizi güvende hissetmiyoruz, emniyetimiz kalmadı. Yetkililer bir  şeyler yapmalı. Merkeze yakın yerlere gittikçe yaklaşıyor. Altta su var. Su  çekildikten sonra kesin derinliği bilinebilir."
 
Bölgede haber yapmak için bulunan gazeteciler de obruk oluşumuna şahit  oldu.
 

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