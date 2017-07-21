Kos’tan tahliyeler başladı… Ölen Türk’ün kimliği açıklandı

GÖKOVA Körfezi’nde meydana gelen ve Yunanistan’ın Kos Adası’nı da vuran depremde yaşamını yitiren 2 kişiden birisinin Sinan Kurtoğlu isimli Türk vatandaşı olduğu açıklandı. Ağır yaralanan bir Türk vatandaşı da tedavi altına alındı. Ada’da mahsur kalan ya da yaralanan Türkleri almak için Bodrum’dan bir feribot Kos’a gönderildi. 205 Türk Bodrum’a getirilecek.

DIŞİŞLERİ YUNANİSTAN’DAKİ CAN KAYBI VE YARALI TÜRK VATANDAŞI HAKKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanlığı da Türkiye’nin Rodos Başkonsolosluğundan alınan bilgileri açıkladı. Açıklamaya göre; bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini, bir vatandaşın da ağır yaralandığını bildirdi.

Ağır yaralanan Türk vatandaşının Atina’ya nakledildiği ve Atina Pire Başkonsolosluğunun bahse konu vatandaşın durumu ile ilgilendiği belirtildi. Bir diğer Türk vatandaşının ise ayağının kırıldığı, hastanede olduğu ve Türkiye’ye dönmek istediği, İstanköy Müslümanları Kültür ve Kardeşlik Derneği Dernek Başkanı Kadri Memiş'in kendisine refakat ettiği kaydedildi.

Bakanlıktan, konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle: “200’ün üzerinde vatandaşımızın tahliyesi için çalışmalar devam etmektedir. Liman ve Gümrük binası hasar gördüğü için Bodrum’dan veya Yunanistan'ın diğer bölgelerinden gemi seferlerine izin verilmemektedir. İstanköy Liman Başkanı ile görüşülerek yakındaki bir rıhtıma özel sefer yapılması için izin sağlanmıştır. Başkonsolosluğumuzun koordinasyonunda Bodrum’dan yola çıkan yaklaşık 250 kişilik bir yolcu gemisi İstanköy’e varmıştır. Vatandaşlarımızı aldıktan sonra Bodrum'a hareket edecektir. Ardından ikinci bir sefer daha yapacaktır. Depremde İstanköy meydanında bulunan Defterdar Cami’nin minaresinin çöktüğü, karşısında bulunan çeşmenin de kubbesinin zarar gördüğü anlaşılmaktadır. Yakınları hakkında bilgi almak veya yardım isteyen vatandaşlarımız Dışişleri Bakanlığımızın Çağrı Merkezine 24 saat ulaşabilirler.”