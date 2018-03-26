Koş ya da öl! Gençler arasında yaygınlaşan tehlikeli oyun can aldı

RUSYA'NIN Rybinsk şehrinde yaşanan feci trafik kazası güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, Timur M. isimli 13 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.
ÇOCUKLAR ARASINDA POPÜLER
İddia edilene göre yayalara kırmızı ışık yanarken bir anda yola fırlayıp hızla gelen araca doğru koşan çocuk Run or Die (Koş ya da Öl) isimli bir oyunu oynuyordu. Son aylarda çocuklar arasında popüler olan oyunun amacının gelen araca olabildiğince yakın haldeyken karşıya geçmeye çalışmak olduğu ifade edildi.
BENZER KAZALARDA ARTIŞ VAR
Resmi kaynaklar ölüm sebebinin bu oyun olduğundan henüz emin olmadıklarını söyleseler de aynı şehirde benzer yaştaki çocukların karıştığı ciddi kazaların sayısındaki artış dikkat çekiyor. Geçen hafta 9 yaşındaki bir kız çocuğu da benzer şekilde hayatını kaybetmişti.
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