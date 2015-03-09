korkunç şüphe gerçek çıktı

09 Mart 2015 Pazartesi 09:42
İNGİLTERE'DE bir akademisyen, tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmaya çalıştıkları dönemde kendi spermleri yerine eski sevgilisinin spermleriyle hamile kaldığını öğrendiği eski eşine 330 bin TL’lik tazminat davası açtı. Altmış yaşındaki adam, şu anda dokuz yaşında olan oğlunun, karısının eski sevgilisine çok benzediğini fark etmesiyle durumdan şüphelendi. Kimliği açıklanmayan adam, bunun üzerine DNA testi yaptırdı ve korkunç gerçekle yüzleşti. Kadın ise kliniğin hata yapmış olabileceğini iddia ediyor.
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Son Güncelleme: 09.03.2015 08:44