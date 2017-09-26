Korkunç ölüm! Oxford profesörü kadını sokak köpekleri yedi

OXFORD profesörü kadın , Yunanistan'da sokak köpekleri tarafından yenilerek öldürüldü.
İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesi, Yunanistan'da sokak köpeklerinin emekli bir Oxford Üniversitesi profesörünü yiyerek öldürdüğünü yazdı.
ADINI AÇIKLAMIYORLAR
Yetkililerin henüz adını açıklamadığı 63 yaşındaki emekli profesörden Perşembe gününden beri haber alınamıyordu.
YUNANİSTAN'I GEZİYORDU
Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki Maronya'da bir arkeolojik alanı gezerken saldırıya uğrayan kadın, saldırıya uğrarken ailesini arayıp haber vermişti.
KÖPEKLER PARÇALAMIŞ
Ailesinin uyarısı üzerine dağlık bölgede arama çalışmaları başlatılırken Pazar günü profesörden kalan parçalara ulaşıldı.
DENEYİMLİ ADLİ TIPÇILAR BİLE DEHŞETE DÜŞTÜ
Üst düzey bir polis yetkilisi, "Karşılaştığımız manzara çok trajikti" dedi ve ekledi: "Kadının bedeni paramparça olmuştu. Deneyimli adli tıpçılarımız bile gördükleri karşısında dehşete düştü."
İngiliz profesörden kalan parçaların yanında pasaportu ve kişisel eşyalarının da bulunduğu açıklandı. Yunanistan'da bir milyondan fazla sokak köpeği olduğu sanılıyor.
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