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Korkunç ölüm! Oxford profesörü kadını sokak köpekleri yedi

Emekli Oxford profesörü, Yunanistan'da sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Talihsiz kadının köpekler tarafından yendiği açıklandı

Korkunç ölüm! Oxford profesörü kadını sokak köpekleri yedi

Emekli Oxford profesörü, Yunanistan'da sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Talihsiz kadının köpekler tarafından yendiği açıklandı

26 Eylül 2017 Salı 10:09
Korkunç ölüm! Oxford profesörü kadını sokak köpekleri yedi
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OXFORD profesörü kadın ,  Yunanistan'da sokak köpekleri tarafından yenilerek öldürüldü.

İngiltere'de yayınlanan  The Times gazetesi,  Yunanistan'da sokak köpeklerinin emekli bir  Oxford Üniversitesi profesörünü yiyerek öldürdüğünü yazdı.

ADINI AÇIKLAMIYORLAR

Yetkililerin henüz adını açıklamadığı 63 yaşındaki emekli profesörden Perşembe gününden beri haber alınamıyordu.

YUNANİSTAN'I GEZİYORDU

Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki Maronya'da bir arkeolojik alanı gezerken saldırıya uğrayan kadın, saldırıya uğrarken ailesini arayıp haber vermişti.
KÖPEKLER PARÇALAMIŞ

Ailesinin uyarısı üzerine dağlık bölgede arama çalışmaları başlatılırken Pazar günü profesörden kalan parçalara ulaşıldı.
DENEYİMLİ ADLİ TIPÇILAR BİLE DEHŞETE DÜŞTÜ

Üst düzey bir polis yetkilisi, "Karşılaştığımız manzara çok trajikti" dedi ve ekledi: "Kadının bedeni paramparça olmuştu. Deneyimli adli tıpçılarımız bile gördükleri karşısında dehşete düştü."

İngiliz profesörden kalan parçaların yanında pasaportu ve kişisel eşyalarının da bulunduğu açıklandı.  Yunanistan'da bir milyondan fazla sokak köpeği olduğu sanılıyor.

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Son Güncelleme: 26.09.2017 10:13
Anahtar Kelimeler:
Oxford ÜniversitesiTimes GazetesiYunanistanThe TimesArkeoloji
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