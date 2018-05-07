Korkunç ölüm! Boğanın altında kalan sporcu feci şekilde can verdi

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI Çevredeki insanların boğanın dikkatini dağıtmasından sonra alana giren sağlık ekipleri adamı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Hastaye kaldırılırken durumu ağır olan 28 yaşındaki adam kurtarılamadı.

KOSTARİKA 'NIN Alajuela şehrinde yapılan Rodeo müsabakasında Jason Gustavo Artavia Vasques isimli sporcu boğanın altında kalarak can verdi. Vasgues boğanın üstüne çıktıktan kısa bir süre sonra dengesini kaybederek yere düştü. Boğanın altında kalan adam kafasını sert bir şekilde yere vurduktan sonra bilincini kaybetti.

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