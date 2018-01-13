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Korkunç olay! Okula yürüyen başörtülü kıza makaslı saldırı

Kanada'nın Toronto kentinde yaşayan Müslüman bir kız çocuğu, başörtüsünü kesmek isteyen makaslı bir kişinin saldırısına uğradı

Korkunç olay! Okula yürüyen başörtülü kıza makaslı saldırı

Kanada'nın Toronto kentinde yaşayan Müslüman bir kız çocuğu, başörtüsünü kesmek isteyen makaslı bir kişinin saldırısına uğradı

13 Ocak 2018 Cumartesi 10:19
Korkunç olay! Okula yürüyen başörtülü kıza makaslı saldırı
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TORONTO'DA sabah okuluna gitmek üzere yürüyen 11 yaşındaki Khawlah Noman'ın yanına yaklaşan saldırgan, makasla başörtüsünü kesmeye çalıştı. Olay, kızın ailesinin polise başvurması sonucu ortaya çıktı.

"ALLAK BULLAK OLDUM"

Pauline Johnson Junior Okulu öğrencisi Khawlah Noman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gerçekten korktum ve allak bullak oldum." dedi. Kwawlah, cuma sabahı kardeşi Muhammed Zakariyye ile okuluna doğru yürürken arkasından bir kişinin yaklaştığını hissettiğini ve dönüp baktığında kendisine makas tuttuğunu gördüğünü söyledi.

İKİ DEFA DENEDİ

Saldırganın, başörtüsünü iki kez kesmeye çalıştığını belirten Kwawlah, "Çığlık atmam üzerine kaçtı ancak birkaç dakika sonra yine geldi. Başörtümü tekrar kesmeye devam etti." diye konuştu.

ARTIK OKULA YÜRÜMEYE KORKUYOR

Okula yürüyerek gitme fikrinin artık kendisi için gerçekten korkutucu olduğunu dile getiren Khawlah, saldırgana seslenerek, "Yapmaya çalıştığınız şey her neyse gerçekten yanlış. Özellikle bir çocuğa karşı bu şekilde davranılmamalı." ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN KINADI

Olay üzerine bir açıklama yapan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Kalbim, dini sebebiyle saldırıya uğrayan bu genç kızla birlikte. Onun ne kadar korktuğunu tahmin edemiyorum. Onun ve ailesinin, arkadaşlarının ve Müslüman toplumunun bunu bilmesini istiyorum ki Kanada bu değil." değerlendirmesinde bulundu.

 Ontario Başbakanı Kathleen Wynne ve Toronto Belediye Başkanı John Tory de birer bildiri yayımlayarak saldırıyı kınadı. Öte yandan, Toronto polisinin olayla ilgili "nefret suçu" soruşturması başlattığı ve kaçan saldırganın yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

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