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20 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
20 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Korkunç kaza kamerada! 6 kişi ne olduğunu bile anlayamadan öldü

Bir aracın kalabalığa dalması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla gelen aracın kaldırıma çıkıp yayalara çarptığı görülüyor

Korkunç kaza kamerada! 6 kişi ne olduğunu bile anlayamadan öldü

Bir aracın kalabalığa dalması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla gelen aracın kaldırıma çıkıp yayalara çarptığı görülüyor

20 Ekim 2017 Cuma 11:16
Korkunç kaza kamerada! 6 kişi ne olduğunu bile anlayamadan öldü
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UKRAYNA'DA 6 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

6 KİŞİ ÖLMÜŞ, 6 KİŞİ YARALANMIŞTI

Ukrayna'nın Harkov kentinde dün gece kontrolden çıkan bir aracın kalabalığa dalması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

OTOMOBİLİN KALDIRIMA ÇIKMASI VE PANİK NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜLÜYOR

Sumskaya Caddesi'nde gerçekleşen kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, siyah bir otomobilin kalabalığa daldığı ve çevredeki insanların panikle olay yerinden kaçtığı görülüyor. Kazayı aşırı hız yapan 20 yaşındaki bir kadın sürücünün yaptığı ve gözaltına alındığı belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
UkraynaÖlümKaza
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