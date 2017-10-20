Korkunç kaza kamerada! 6 kişi ne olduğunu bile anlayamadan öldü

Sumskaya Caddesi'nde gerçekleşen kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, siyah bir otomobilin kalabalığa daldığı ve çevredeki insanların panikle olay yerinden kaçtığı görülüyor. Kazayı aşırı hız yapan 20 yaşındaki bir kadın sürücünün yaptığı ve gözaltına alındığı belirtilmişti.

Ukrayna'nın Harkov kentinde dün gece kontrolden çıkan bir aracın kalabalığa dalması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

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