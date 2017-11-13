Korkunç haberler peş peşe geliyor! Ölü sayısı yükseliyor

KUZEY Irak'ın güneyindeki Süleymaniye ve Halepçe kentlerinin kesiştiği noktada 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son bilgilere göre İran ve Irak'ta ölü sayısı 200'ü aştı. İki ülkede binlerce kişi de yaralandı. Deprem, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde birçok şehir ile birlikte İran, Suriye, Kuveyt, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri ülkelerinde de hissedildi. Süleymaniye'de bulunan Derbendihan Barajı'na yakın yerleşim alanlarının ivedi şekilde boşatılması istenirken Türkiye, AFAD, Kızılay ve 5 ilde kurduğu ağır iklim tipi Sahra Hastaneleri kurdu.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU İLLERİNDE HİSSEDİLDİ

Deprem Türkiye'nin doğu ve güneydoğu illerinde de hissedildi. Deprem sonrası Türkiye'de herhangi bir can ve mal kaybı olmazken depremi hisseden vatandaşlar büyük korku yaşadı.

7 ÜLKEYİ SALLADI

7.3 şiddetindeki deprem, Irak ve Türkiye'nin yanı sıra İran, Suriye, Kuveyt, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi.

ÖLÜ SAYISI 200'Ü AŞTI, 2 BİNE YAKIN YARALI

Deprem sonrası son bilgilere göre İran ve Irak'ta ölü sayısı 200'ü aştı. İki ülkede binlerce kişi de yaralandı.

SÜLEYMANİYE'DEKİ BARAJI ZARAR GÖRDÜ

Deprem nedeniyle Süleymaniye'de elektrik ve internet ağları koptu. Süleymaniye Valiliği il genelerinde pazartesi günü tatil ilan etti. 7,3 şiddetindeki deprem, Süleymaniye kentindeki Derbendihan barajına da zarar verdi.

400 YILDIR BU BÜYÜKLÜKTE DEPREM OLMADI

Öte yandan uzmanlar bölgede yaklaşık 400 yıldır bu büyüklükte bir deprem meydana gelmediği bilgisini paylaştı. Uzmanlar ayrıca Türkiye'deki fay hatlarının ise depremden etkilenmeyeceğini belirtti.

TÜRKİYE KUZEY IRAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Deprem sonrası Başbakanlık, Bağdat'la temesa geçti. Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 30 personelinden oluşan 5 araçlık arama kurtarma ekibi, yardım için Habur Sınır Kapısı'na hareket etti.

Depremin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuğlu'ndan "Geçmiş olsun" açıklaması geldi. Ayrıca Bakanlar yaptıkları açıklamalarda talep edilmesi halinde Türkiye'nin her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi.