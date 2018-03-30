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Korkunç cinayet! 17'lik gaspçı, ATM önünde genci kalbinden vurdu

ABD'nin Miami şehrinde 17 yaşındaki gaspçı, banka ATM'sinden para çeken 26 yaşındaki genci kalbinden vurarak öldürdü

Korkunç cinayet! 17'lik gaspçı, ATM önünde genci kalbinden vurdu

ABD'nin Miami şehrinde 17 yaşındaki gaspçı, banka ATM'sinden para çeken 26 yaşındaki genci kalbinden vurarak öldürdü

30 Mart 2018 Cuma 07:52
Korkunç cinayet! 17'lik gaspçı, ATM önünde genci kalbinden vurdu
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KUZEY Miami Beach'te 17 yaşındaki gaspçı, Bank Of America ATM'sinden para çeken 26 yaşındaki genci kalbinden vurarak öldürdü.

BANKAMATİKTEN PARA ÇEKEN GENCİ GASP EDİP KALBİNDEN VURDU

 ABD'nin Miami şehrinde salı günü akşam 20:45'te Kuzey Miami Beach'te gerçekleşen olayda Bank Of America ATM'sinden para çeken 26 yaşındaki Dillon Bud Calvin Steve'in arkasından silahla gelen siyahi bir soyguncu parasını gasp etmek istiyor. Bir anda silah elinden düşüyor. Talihsiz genç yere düşen silahı almak isterken soyguncu hızlı davranıp alıyor ve kalbinden vurarak öldürüyor. 17 yaşındaki gaspçı katil Marcine Hill tutuklandı.

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