Korkunç cinayet! 17'lik gaspçı, ATM önünde genci kalbinden vurdu

ABD'nin Miami şehrinde salı günü akşam 20:45'te Kuzey Miami Beach'te gerçekleşen olayda Bank Of America ATM'sinden para çeken 26 yaşındaki Dillon Bud Calvin Steve'in arkasından silahla gelen siyahi bir soyguncu parasını gasp etmek istiyor. Bir anda silah elinden düşüyor. Talihsiz genç yere düşen silahı almak isterken soyguncu hızlı davranıp alıyor ve kalbinden vurarak öldürüyor. 17 yaşındaki gaspçı katil Marcine Hill tutuklandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.