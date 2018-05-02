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Korkulan oldu! Yollar kapatıldı, ülke felç...

Muhalif lider Paşinyan'ın parlamentodaki oylamada başbakan seçilememesi üzerine yaptığı grev çağrısı, bu sabah karşılık buldu. Göstericiler başkent Erivan'a giden bazı yolları kapattı, havalimanına ulaşılamıyor.

Korkulan oldu! Yollar kapatıldı, ülke felç...

Muhalif lider Paşinyan'ın parlamentodaki oylamada başbakan seçilememesi üzerine yaptığı grev çağrısı, bu sabah karşılık buldu. Göstericiler başkent Erivan'a giden bazı yolları kapattı, havalimanına ulaşılamıyor.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:57
Korkulan oldu! Yollar kapatıldı, ülke felç...
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TÜRKİYE'nin doğu komşusu Ermenistan'ı iki haftayı aşkın süredir sarsan siyasi kriz, bugün yeni bir boyut kazandı. Muhalif lider Nikol Paşinyan'ın parlamentoda başbakan seçilememesi üzerine yaptığı grev çağrısı, bu sabah karşılık buldu.

Kalabalıklar sabah saatlerinde başkent Erivan'a giden bazı yolları kapattı. Kapatılan yollar arasında havalimanı da var. Ellerinde Ermenistan bayrağı olan protestocular, yollarda ilerlemeye çalışan araçları durduruyor.

Uluslararası haber ajansı Reuters'a konuşan protestoculardan 19 yaşındaki David, üstünde durduğu yolu işaret ederek "Burada kalacağız" diyor. Ajans, kent merkezinde de çok sayıda yolun devre dışı kaldığını bildiriyor.

Reuters'ın yanı sıra Amerikan Associated Press (AP) ajansı da, Erivan'dan fotoğraflar geçiyor.

Ermenistan'ı türbülansa götüren kriz, eski cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın görev süresi bittikten sonra başbakanlığa aday olmasıyla başladı. Zira, iki yıl önceki anayasa değişikliğiyle başbakanın yetkileri olağanüstü şekilde artırılırken cumhurbaşkanının yetkileri tırpanlandı. Bu değişiklik sırasında Sarkisyan başbakanlığa aday olmayacağını ilan etti.

Ancak üç yıl sonra adaylığını açıklaması, on binlerce göstericiyi sokağa dökmeye yetti. Sarkisyan başbakan seçilse de ülkeyi çalkalayan gösteriler nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı.

Muhalif gösterileri sürükleyen Nikol Paşinyan, başbakan olmak için dün akşam parlamentoda gerçekleşen yeni oylamaya katıldı ancak iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin desteğini alamadı.

105 sandalyeli parlamentoda 53 oya ihtiyacı olan Paşinyan 45'te kaldı ve sekiz oy farkla hedefine ulaşamadı.

Sonucun belli olmasıyla Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan muhalifler arasında gözyaşlarını tutamayanlar oldu. İktidar partisini Ermeni halkına savaş açmakla suçlayan Paşinyan, ülke çapında genel grev çağrısı yaptı.

42 yaşındaki Paşinyan taraftarları dışında polislerden de gösterilere katılmalarını istedi. Geçen haftaki gösterilerde bazı üniformalı askerler sokağa inmişti.

Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanan Ermenistan'ı 1999'dan bu yana Cumhuriyetçi Parti yönetiyor.

Ermenistan parlamentosunda halihazırda Cumhuriyetçi Parti'nin 58, Tsarukyan İttifakı'nın 31, Çıkış İttifakı'nın dokuz, Taşnaksutyun Partisi'nin yedi milletvekili var.

Çıkış İttifakı'nın lideri olan Paşinyan, başbakan seçildiği takdirde ülkeyi erken seçime götüreceğini söylüyor.

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Muhalif Lider PaşinyanYollar Kapatıldıülke Felç
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