Körfez Krizi'nde flaş gelişme: Peş peşe 3'lü zirveler

KATAR resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Emir Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Kuveyt Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Enformasyon Bakanlığı Vekili Muhammed Abdullah el-Mubarek es-Sabah ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson yer aldı. İkinci defa gerçekleştirilen üçlü toplantıda "Körfez krizinde yaşanan yeni gelişmeler ve krizin diyalog yoluyla çözümüne ilişkin yolların ele alındığı" aktarıldı.

Öte yandan Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalı da üç ülke bakanlarının katıldığı üçlü görüşme öncesinde Emir Şeyh Temim'in, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile ikinci defa baş başa Körfez krizini ele aldığını duyurdu.

MUTABAKAT İMZALANDI

Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır Dışişleri Bakanları ile dün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelen Tillerson, daha sonra Kuveyt'e geçmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, önceki gün ise yine Katar'daydı. Bu ziyaret sırasında Katar, ABD ve Kuveytli bakanlar, Emir Temim'in de katıldığı üçlü bir toplantı gerçekleştirmiş, Katar ile ABD arasında terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik mutabakat zaptı imzalanmıştı.